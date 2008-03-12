به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این نویسنده 42 ساله که در حال حاضر بر روی دو داستان دیگر کار می کند قصد دارد زندگی یک کمدین را در قالب رمان به خوانندگانش ارائه دهد.

روزنامه دیلی میرور به نقل از رولینگ نوشته است: می خواهم زندگی یک کمدین واقعی را بنویسم. در حال حاضر هیچ کاری روی کتاب انجام نداده ام و این مسئله تنها به فکرم خطور کرده است.

این روزنامه در مطلبی درباره داستانهای جدید رولینگ که هم اینک مشغول نوشتن آنهاست آورده است که یکی از داستانهای جدید این نویسنده "قصه عدالت سیاسی" نام دارد و داستان دیگر او هم مختص بزرگسالان است.