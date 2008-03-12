به گزارش خبرنگار مهر، شماره نوروزی "نقش‌آفرینان" با یادداشت نوروزی هیئت تحریریه مجله آغاز می‌شود و در ادامه می پردازد به یادداشت های نوروزی بازیگرانی چون شقایق فراهانی، هنگامه قاضیانی، بهنوش بختیاری، نادر سلیمانی فرد، مهناز افشار، پرستو گلستانی، نگار فروزنده، شبنم مقدمی، هدی ناصح، مرجانه گلچین، گلاب آدینه، فرهاد قائمیان، آناهیتا همتی، علیرضا خمسه، رضا ایرانمنش، اشکان خطیبی، شهره سلطانی، پرستو صالحی، امیر غفارمنش، محمود پاک نیت، امیر آقایی، عباس غفاری، فرزاد حسنی و گلاره عباسی.

بازیگرشناسی سال موش، دو مطلب درباره هنگامه قاضیانی و امین حیایی بازیگران برگزیده بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر، بررسی بازیگری در فیلم های این دوره از جشنواره فجر، تحلیل شیوه های بازیگری در این آثار، گفتگو با سهیلا گلستانی و علی سرابی بازیگران برگزیده بیست و ششمین جشنواره تئاتر فجر و گزارشی از بخش های مختلف این جشنواره در بخش دیگری از مطالب این شماره آمده است.

اخباری کوتاه از بازیگران خارجی، مطلبی مفصل درباره کیت بلانشت، گفتگو با رضا ناجی بازیگر برگزیده جشنواره برلین، نشستی با رویا تیموریان و مسعود رایگان، بررسی بازیگری در اسکار هشتادم، نگاهی به بازیگری در فیلم "پیرمردها کشوری ندارند"، همراه با امین زندگانی در صفحه "نقاب"، گفتگو با لاله اسکندری، ادراکات فراحسی بازیگران متولد اسفند، چهره و هاله شناسی بازیگران، مجموعه "پیامک از دیار باقی" به روایت تصویر و کوتاه از رخدادهای هنری سال 86 به کار این شماره پایان می دهد.

چهل و یکمین شماره ماهنامه سینمایی "نقش‌آفرینان" ویژه نوروز 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی شکوه جیرودی و سردبیری رامین پرچمی در 100 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.