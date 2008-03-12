500 ویلای استیجاری مازندران پروانه موقت فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت عباس نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران در محل استانداری افزود: تاکنون دو هزار و 500 ویلای استیجاری در مازندران شناسایی شده است.

وی خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود تعداد ویلاهای استیجاری قابل شناسایی در استان به شش هزار ویلا افزایش یابد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه 52 مجتمع تفریحی و اقامتی دولت آماده پذیرایی مسافران نوروزی است، تصریح کرد: بیش از 120 مرکز اطلاع رسانی و رزرواسیون در این ایام به مسافران خدمات دهی می کنند.

عباس نژاد با بیان اینکه 40 هزار تخت در ویلاهای استیجاری و دولتی استان آماده رزرواسیون است، یادآور شد: پلاژهای خصوصی فاقد پروانه موفت برای فعالیت در ایام نوروز ساماندهی و مجوز دریافت کردند.

به گفته وی با ساماندهی پلاژهای خصوصی در استان 13 هزار تحت به ظرفیت اقامتگاه های مازندران افزوده شده است.

استاندار مازندران نیز در سخنانی با اشاره به مسافر پذیر بودن استان دستگاههای اجرایی مازندران را مکلف به برخورد شایسته و خدمت رسانی صادقانه با مسافران کرد.

ابوطالب شفقت افزود: به منظور رفاه مسافران و گذران اوقات خوش برای آنان و شهروندان برنامه های محتلف فرهنگی، هنری و جشنهای باستانی ملت ایران با تاکید بر جشنهای سنتی و اسلامی در ایام نوروز برگزار می شود.

وی با تاکید بر حفظ محیط ریست توسط مسافران و شهروندان در ایام نوروز خواستار تامین امنیت کامل از سوی دستگاههای مسئول شامل نیروی انتظامی، بسیج و سپاه پاسداران شد.