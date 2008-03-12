علی اکبر حاج مومنی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تامین بخشی از کسری بودجه این نهاد در سال 86 و در روزهای پایانی آن خبر داد و گفت: بر اساس تجدید نظری که در بررسی وضعیت مالی و بودجه ای نهاد با مسئولان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شد، بخشی از کسری بودجه نهاد در سال جاری تامین شد و به این ترتیب بودجه ما از رقم 20 میلیارد تومان فعلی به 23 میلیارد تومان رسید. به این ترتیب بودجه نهاد به طور صد درصدی تخصیص یافته است.

وی افزود: تاکنون بودجه نهاد 81 درصد تخصیص یافته بود که با تغییر صورت گرفته خوشبختانه رقم کامل و صد درصدی بودجه مصوب اختصاص یافت.

این مقام مسئول در نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین درباره ابلاغ تخصیص سه میلیارد تومان برای پرداخت حقوق معوقه چهار هزار کتابدار سراسر کشور نیز گفت: این مصوبه به نهاد ابلاغ شده است اما اعتبار مربوط به آن تا این لحظه به حساب نهاد واریز نشده است. با این وجود رقم مذکور به احتمال زیاد تا فردا پنجشنبه تخصیص می یابد و از این محل حقوق معوقه دی، بهمن، اسفند و نیز عیدی تمامی پرسنلی که در پرداخت هایشان تاخیرهایی رخ داده، پرداخت می شود. این کار قطعا تا پیش از پایان سال جاری انجام می شود و مبالغ یاد شده به حساب کتابداران کشور واریز می شود.

به گزارش مهر، به دلیل کسری مالی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سال جاری در سه ماه اخیر مشکلاتی در پرداخت حقوق کارکنان آن به وجود آمد. با این وجود در برخی استانهای کشور حقوق کتابداران از منابع دیگر استانی تامین شده است.