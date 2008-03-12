معاون هنری وزیر ارشاد به تماشای "کلبه عمو تم" نشست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایمانی خوشخو روز سهشنبه 21 اسفندماه در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن نمایش "کلبه عمو تم" را دید و از غریبپور و عوامل نمایش قدردانی کرد. وی در چند روز اخیر از نمایشهای "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان و "دروازه ساعات" به کارگردانی سیدجواد هاشمی دیدن کرده بود.
ایمانی خوشخو ضمن اظهار خرسندی از اجرای نمایش در نقاط مختلف شهر گفت: "خوشبختانه نمایشهایی در نقاط مختلف شهر تهران در فرهنگسرای بهمن، مجموعه انقلاب اسلامی برج آزادی و تئاتر شهر اجرا و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. این اتفاق خوشایندی است که اجرای نمایشها در سالنهای مختلف شهر باشد و امیدواریم این حرکت تداوم یابد."
معاون هنری وزیر ارشاد در پایان گفت: "حضور کارگردانان حرفهای و اجرای نمایشهایی با مضامین متنوع در مدت اخیر و استقبال مخاطبان اتفاقی خوشایند در پایان سال جاری است که نوید سالی پویاتر و فعالتر را برای تئاتر کشور میدهد."
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