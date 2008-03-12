  1. هنر
  2. تئاتر
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۰۵

معاون هنری وزیر ارشاد به تماشای "کلبه عمو تم" نشست

معاون هنری وزیر ارشاد به تماشای "کلبه عمو تم" نشست

محمدحسین ایمانی خوشخو، معاون هنری وزیر ارشاد، از اجرای نمایش "کلبه عمو تم" به کارگردانی بهروز غریپ‌پور در فرهنگسرای بهمن دیدن کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ایمانی خوشخو روز سه‌شنبه 21 اسفندماه در تالار شهید آوینی فرهنگسرای بهمن نمایش "کلبه عمو تم" را دید و از غریب‌پور و عوامل نمایش قدردانی کرد. وی در چند روز اخیر از نمایش‌های "ملاقات بانوی سالخورده" به کارگردانی حمید سمندریان و "دروازه ساعات" به کارگردانی سیدجواد هاشمی دیدن کرده بود.

ایمانی خوشخو ضمن اظهار خرسندی از اجرای نمایش در نقاط مختلف شهر گفت: "خوشبختانه نمایش‌هایی در نقاط مختلف شهر تهران در فرهنگسرای بهمن، مجموعه انقلاب اسلامی برج آزادی و تئاتر شهر اجرا و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. این اتفاق خوشایندی است که اجرای نمایش‌ها در سالن‌های مختلف شهر باشد و امیدواریم این حرکت تداوم یابد."

معاون هنری وزیر ارشاد در پایان گفت: "حضور کارگردانان حرفه‌ای و اجرای نمایش‌هایی با مضامین متنوع در مدت اخیر و استقبال مخاطبان اتفاقی خوشایند در پایان سال جاری است که نوید سالی پویاتر و فعالتر را برای تئاتر کشور می‌دهد."

کد مطلب 653447

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها