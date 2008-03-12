مانعی برای عرضه سکه در بورس وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر ، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد سیاستهای پولی سال آینده گفت: این سیاستها یک بسته کامل و مفیدی است که اعلام خواهد شد و نرخ سود بانکی نیز شامل آن خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: آمار اولیه و6 ماهه ابتدای سال درمورد نرخ رشد اقتصادی کشورنشان می دهد که رشد اقتصادی کشور 7/6 درصد و بدون احتساب 3/7 درصد است.

وی افزود: برآورد اولیه کل سال 86 در اردیبهشت ماه سال آینده و برآورد قطعی تا مرداد ماه اعلام خواهد شد.

مظاهری درمورد بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی اظهار داشت: این بدهی 5 هزار و 400 میلیارد تومان برآورد شده که در لایحه اصل 44 پرداخت آن پیش بینی شده است.

وی تصویب لایحه اصل 44 را باعث تسریع روند پرداخت بدهی دولت به بانکها و در نتیجه افزایش خدمات و توان اعتباری آنها عنوان کرد و افزود: شاید بازپرداخت بدهی دولت به بانکها باعث شود که سایر شرکتهای دولتی و خصوصی بدهکار به بانکها نیز این بدهی را پرداخت نمایند تا این کاراز رسوب پول درچند طرح خلاصه نشود و باعث گردش جریان پول و درنتیجه افزایش رشد اقتصادی کشور شود.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد تدابیر بانک مرکزی برای ارائه خدمات بهتر بانکی به مردم در ایام پایانی سال وایام تعطیلات نوروزی اظهار داشت: ساعات کار بانکها افزایش یافته است و از نظر پول رسانی ، چاپ اسکناس نو و در اختیار قرار دادن بانکها و چک پولها مشکلی نخواهد بود.

به گفته وی در ایام تعطیلات نیز برخی شعب منتخب بانکها به صورت کشیک به مردم خدمات ارائه خواهند داد.

وی در مورد ممنوعیت اعطای تسهیلات ارزان قیمت و زود بازده به استانها توسط بانک مرکزی گفت: کار بانک مرکزی ثبات بخشی به نحوه تامین منابع سیستم بانکی و تخصیص آن به متقاضیان است.

مظاهری جلوگیری از اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی را باعث جلوگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد و آرامش نرخ تورم اعلام کرد.

وی گفت: یکی دیگر از آثار این کار این است که قدرت ایجاد و خلق نقدینگی در اقتصاد از درون بانکها به صورت طبیعی ایجاد می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در سیاستهای کنترل نقدینگی گفت: نقدینگی اگر از حدی کمتر باشد موجب رکود و کندی و سستی می شود و اگر سرعت رشد آن بیش از رشد تولید ناخالص ملی باشد، باعث ایجاد تورم می شود، زیرا تقاضایی را ایجاد می کند که به ازای آن کالا و خدمات نخواهد بود.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی باید به شکل طبیعی آن انجام شود و نباید به صورت تزریق نقدینگی توسط بانک مرکزی به اقتصاد باشد واین رشد نقدینگی باید کمی بالاتر رشد اقتصادی باشد.

مظاهری در پاسخ به سوال مهر درمورد عرضه سکه در بورس گفت: سکه کالائی رایج در بازار است و اگر در بورس عرضه شود، اشکالی نخواهد داشت، اما کالائی که عرضه آن در بازار به صورت عادی انجام می شود، نیازی به عرضه آن در بورس نیست، در حالی که منعی نیز برای آن وجود ندارد.

وی ادامه داد: اگر طرحی در این زمینه وجود داشته باشد و یا سازمان بورس صلاح بداند از نظر بانک مرکزی اشکالی ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: سکه یک کالای در جریان در دست مردم است و نرخ بازار آن همواره تنظیم می شود و به میزان کافی توسط بانک مرکزی تامین می شود.

وی با بیان اینکه نرخ سکه با طلا تنظیم می شود، افزود: اما گاهی به دلیل افزایش تقاضای فصلی ، ممکن است افزایش قیمت داشته باشد که با عرضه می توان این مشکل را حل کرد.

مظاهری در مورد سکه های ضرب شده در تاریخ های مختلف گفت: اینکه این سکه ها به قیمت پایین تر توسط صرافی ها خریداری می شود ، بحث غیر عادی است که به سکه ها تحمیل شده است که مردم نباید زیر بار این امر بروند.

وی گفت : نظارت بر این گونه صرافی ها از طریق افزایش عرضه صورت می گیرد، سیستم بانکی و بانک مرکزی به تاریخ ضرب سکه ها توجهی ندارد ، بلکه به عیار و اصالت آن توجه دارد.

رئیس کل بانک مرکزی درمورد عدم کاهش قیمت سکه طرح قدیم در بازارگفت: این سکه به دلیل اینکه ضرب نمی شود وعرضه جدید ندارد، تقاضای غیر قابل تامین دارد.