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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۷:۴۷

کارناوال شاد نوروزی در مدارس کرج راه افتاد

کارناوال شاد نوروزی در مدارس کرج راه افتاد

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس کانون فاطمه الزهرا(س) آموزش و پرورش ناحیه سه کرج از اجرای برنامه های شاد نوروزی ویژه دانش آموزان ابتدایی این ناحیه به مناسبت فرا رسیدن سال نو خبر داد.

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر درکرج اظهارداشت: امسال هفتمین کارناوال شاد نوروزی برای دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه سه برنامه اجرا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کارناوال با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با داستانهای کهن ایرانی مانند عمو نوروز، ننه سرما و ایجاد فضایی شاد و مفرح در مدارس ابتدایی کرج برنامه اجرا می کند.

امیری یادآور شد: برنامه های این کارناوال برای 10 مدرسه ابتدایی و حدود پنج هزار دانش‌ آموز این ناحیه، توسط گروه جوانه های کانون فاطمه الزهرا(س) با اجرای مریم حبیبی، زهرا رزمی آذر، شیما غلامی و سارا نوری برگزار می شود.

کد مطلب 653452

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