کارناوال شاد نوروزی در مدارس کرج راه افتاد

مهتاب امیری در گفتگو با خبرنگار مهر درکرج اظهارداشت: امسال هفتمین کارناوال شاد نوروزی برای دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه سه برنامه اجرا می کنند.

وی خاطرنشان کرد: این کارناوال با هدف آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با داستانهای کهن ایرانی مانند عمو نوروز، ننه سرما و ایجاد فضایی شاد و مفرح در مدارس ابتدایی کرج برنامه اجرا می کند.

امیری یادآور شد: برنامه های این کارناوال برای 10 مدرسه ابتدایی و حدود پنج هزار دانش‌ آموز این ناحیه، توسط گروه جوانه های کانون فاطمه الزهرا(س) با اجرای مریم حبیبی، زهرا رزمی آذر، شیما غلامی و سارا نوری برگزار می شود.