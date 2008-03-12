پنجمین هفته فیلم عکس کردستان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر پنجمین هفته فیلم و عکس ویژه مرور آثار فیلم سازان و عکاسان کردستان روز چهارشنبه با معرفی افراد و آثار برتر به کار خود پایان داد.

بر اساس بیانیه هیئت داوران این جشنواره 72 فیلم و 600 قطعه عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود که از این میان 42 فیلم و 70 قطعه عکس به بخش ماسبقه راه یافتند.

در پایان این جشنواره و در بخش عکس جمشید فرجوند فردا، غزال عربی و شیلان صلواتی مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش مسابقه عکس های ویژه محیط زیست نیز مقام اول به محمد رضا باغبانی رسید و رضا نوری و سالم صلواتی به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در بخش فیلم محیط زیست فیلم " خانه‌جدید ما" ساخته شهلا قادری و در بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی فیلم "دیار همدلی" ساخته سید رضا سید فاتحی عناوین برتر را کسب کردند.

در بخش فیلمنامه نویسی نیز دانش و بابک صلواتی به خطار نگارش فیلمنامه فیلم " خداحافظ دره سر سبز "، محمد عرفان عامی به خاطر فیلم "کمی آن سو تر" و شاهو محمدی به خاطر فیلمنامه " خانه شکلات " به عنوان نفرات برتر مورد تجلیل قرار گرفتند.

فیلم " کمی آن سوتر " ساخته عرفان عامی نیز به عنوان بهترین فیلم داستان این جشنواره معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت. فیلم " سجاده " به کارگردانی نظیر میرزایی و " کانکس ضد زلزله " به کارگردانی کیوان کریمی نیز به عنوان فیلم‌های برتر بخش مستند معرفی شدند.

پنجمین هفته فیلم و عکس کردستان به همت انجمن سینمای جوان دفتر سنندج و با همکاری تعدادی از سازمان های دولتی استان به مدت سه روز در مجتمع فرهنگی و هنری فجر سنندج برگزار شد.