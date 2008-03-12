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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۹:۲۰

بانکهای مازندران هزار و 630 میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند

ساری - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری مازندران گفت: مردم و سرمایه گذاران هزار و 630 میلیارد ریال مطالبات معوقه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه عصر چهارشنبه در جلسه پیگیری مطالبات معوقه بانک های مازندران افزود: 200 میلیون تومان نیز میزان مطالبات سنوات گذشته مردم و سرمایه گذاران به بانک های عامل استان است.

وی خاطر نشان کرد: برای افزایش تولید و جذب اشتغال مولد نیاز به پرداخت به موقع مطالبات بانک ها از سوی دریافت کنندگان تسهیلات است.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه مسائل اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران از جمله سیاستهای دولت نهم است تصریح کرد: بانکها در این زمینه تنها 15 درصد ماموریت محوله به آنان از سوی دولت را اجرایی کردند.

فرزانه با بیان اینکه نوع نگاه دولت به بانکها برای آنان یک فرصت استثنایی است در عین حال از سرمایه گذاران خواست تا با پرداخت به موقع بدهیهای معوقه بانک ها آنان را در اعطای تسهیلات به مردم و سرمایه گذاران یاری رسانند.

به گفته وی، بیشترین میزان مطالبات بانک ها مربوط به بانک ملی و توسط دو کارخانه نساجی در شهرهای بهشهر و قائمشهر است.

این مسئول کمترین میزان مطالبات بانک ها از سرمایه گذاران را با 90 میلیون تومان و بانک صنعت و معدن ذکر کرد.

وی همچنین در مورد اینکه پرونده های بسیاری مربوط به عدم پرداخت معوقه از سوی سرمایه گذاران په بانک ها در محاکم قضائئ وجود از دستگاه قضایی خواست تا همکاری بیشتری با بانکها جهت وصول مطالبات یا تامین اموال سرمایه گذاران بدهکار اتخاذ کنند.

کد مطلب 653458

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