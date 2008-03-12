قرارداد 115 میلیون دلاری اکتشاف و توسعه بلوک دانان با ویتنام امضا شد

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور توسعه و گسترش فعالیت های اکتشافی - توسعه ای و نیز شناسایی و ارزیابی سریعتر منابع هیدروکربوری و جهت جلب مشارکت و همکاری شرکت های معتبر نفتی جهان در بخش های بالادستی و پس از انجام مناقصه های بین المللی، دومین قرارداد از مناقصه 17 بلوک اکتشافی - توسعه ای، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پتروویتنام جهت اکتشاف نفت و گاز در بلوک دانان در استان ایلام به امضا رسید.

این قرارداد به ارزش 115 میلیون دلار و به مدت 4 سال و با نرخ بازگشت سرمایه (آر او آر) 66/12 درصد صبح امروز به امضای سیف الله جشن ساز، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل شرکت پتروویتنام رسید.

بر اساس این گزارش، وسعت بلوک دانان بیش از 5400 کیلومتر مربع می باشد. پیمانکار متعهد است که 540 کیلومتر از اطلاعات لرزه نگاری دو بعدی را مطالعه و سه حلقه چاه اکتشافی را حفر نماید و در صورت وجود شواهد مثبت از وجود هیدروکربور در بلوک دانان، عملیات تکمیلی لرزه نگاری سه بعدی و حفر یک چاه اکتشافی دیگر نیز پیش بینی شده است.

هزینه عملیات اکتشاف و مطالعات تکمیلی اعم از مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری چاه های اکتشافی بالغ بر 115 میلیون دلار می باشد و مدت زمان اجرا پروژه 4 سال است که در صورت نیاز 1 سال نیز تمدید خواهد شد.

در این قرارداد پیمانکار متعهد شده است حداکثر استفاده از توان داخلی کشور را جهت اجرای موثر پروژه به عمل آورد.