طرحهای غیر کارشناسی منجر به تصرف اراضی ملی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سیاوش پور ظهر امروز در نشست شورای پیشگیری از تخریب اراضی فارس افزود: با استفاده از این خلا قانونی، اجرایی و نظارتی سودجویان بسیاری با عناوین مختلفی مانند توسعه کشاورزی، باغبانی و حتی عناوین خیریه به تعرض اراضی ملی پرداخته اند که در این رابطه هوشیاری بیش از پیش مجریان و مسئولان امر ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: موضوع زمین یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در اقتصاد کلان کشور محسوب شده و لزوم برخورد جدی و پیشگیرانه با عوامل متجاوز به اراضی ملی به عنوان مبارزه علیه مفاسد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان فارس خاطرنشان کرد: بررسی آمار سالهای گذشته نشان می دهد که تعرض و تجاوز به اراضی ملی و دولتی در ایام تعطیلات افزایش داشته است از این رو مسئولان اجرایی و حفاظتی باید در این راستا اقدامات لازم مانند راه اندازی گشت های شبانه را صورت دهند.