فعالسازی مجدد سیستم ایمنی بیماران مبتلا به ایدز توسط هورمون رشد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان مؤسسه ویروس شناسی و ایمونولوژی گلادستون و دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو که نتایج تحقیقات خود را در Journal of Clinical Investigation منتشر کرده اند، نشان دادند که هورمون رشد می تواند در درمان بیماران مبتلا به ایدز در کنار داروهای ضدویروسی مورد استفاده قرار گیرد.

هورمون رشد با گردش در خون، رشد را تحریک کرده و با فعال کردن دوباره غده تیموس، دفاع ایمنی را دو برابر می کند. در حقیقت این اولین بار است که یک دارو می تواند سیستم ایمنی بیماران مبتلا به ایدز را دوباره فعال کند.

این محققان که به مدت سه سال روی 22 بیمار آلوده به ویروس "اچ آی وی مثبت" تحقیق کرده اند، به این نتایج دست یافتند. "اچ آی وی" ویروسی است که در ابتدا ارگانیسم را آلوده می کند و سپس سیستم دفاع ایمنی طبیعی را غیرفعال می کند.

این محققان نشان دادند که امکان روشن کردن دوباره غده تیموس و تحریک فعالیت آن با تزریق دوره ای هورمون رشد وجود دارد. در ادامه این تزریق، تیموس رشد خود را از نظر ابعاد آغاز می کند و تعداد لنفوسیتهای T تولید شده را به دوبرابر می رساند.

تاثیرات هورمون رشد طولانی مدت است و اثر هربار تزریق یکسال در بدن بیمار باقی می ماند.

به گفته این محققان از آنجا که این اولین بار است یک روش درمانی مبارزه با ایدز توانایی فعال کردن دوباره سیستم ایمنی را دارد، می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.