وحدت مسلمانها برای مقابله با دشمنان مشترک ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در دیدار حجت الاسلام محمدحسین رئیس زاده رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محمد قبانی مفتی لبنان، وی با اشاره به فرا رسیدن هفته وحدت که از سوی حضرت امام خمینی(ره) مطرح و ندای همیشگی مقام معظم رهبری است افزود: از برخی برخوردها و نشانه‌ها به این نتیجه می رسیم که دشمن در صدد آن است جنگ سیاسی موجود در لبنان را تبدیل به جنگ مذهبی و طایفه ‌ای نموده تا بتواند در سایه آن به اهداف شوم خود نائل آید.

وی با اشاره به وضعیت موجود در کشورهای اسلامی گفت: اهانتهای متعدد کشورهای غربی به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص)، قرآن کریم و کعبه مقدس از یکطرف و از سوی دیگر حوادث خونبار غزه و نیز وضعیت نابسامان کشور لبنان و دیگر کشورهای اسلامی اقتضا دارد علمای جهان اسلام و این کشور تدابیر لازم را اندیشیده و در جهت مقابله با دشمن مشترک صفوف خود را متحد و به دشمن اجازه این همه هتک حرمت ندهند.

قبانی مفتی اهل سنت لبنان نیز ضمن تأیید مطالب رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان گفت: درگیریهای لبنانی سیاسی است و همه طوائف در لبنان از دیرباز در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز داشته‌اند.



