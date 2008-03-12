راندمان نیروگاه برق مشهد به 75 درصد خواهد رسید

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید مجید هاشمیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: هم اکنون سیستم جداگانه نیرو و حرارت (اس اچ پی) در نیروگاه ها متداول است که راندمان تولید برق از این روش تنها 47 درصد است.

مشاور نیروگاه برق مشهد گفت: در حال حاضر راندمان نیروگاه های گازی، بخار و سیکل ترکیبی به ترتیب 30، 35، 50 درصد است که استفاده از روش سی اچ پی می تواند کمک موثری در روند حفظ انرژی داشته باشد.

هاشمیان اظهار داشت: در همین راستا این طرح به طور آزمایشی در بافت اطراف حرم مستقر شده است.

وی به نیاز مردم جهان به انرژیهای نو اشاره کرد و افزود: در سال 1950، جمعیت جهان تنها 5/2 میلیارد نفر بود در حالی که هم اکنون این جمعیت به بیش از شش میلیارد نفر رسیده است و این خود یکی از عوامل توجه مسئولان و کارشناسان به مبحث عظیم انرژی برای تامین آن در سالهای آتی است.

وی تصریح کرد: 90 درصد برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی تامین می شود که این نیروگاه ها بیش از 30 درصد هدر رفت انرژی دارند.

هاشمیان اظهار داشت: در این نیروگاه ها می توان با حفظ انرژی در دودکشها راندمان تولید را به حد چشمگیری بالا برد.

وی افزود: به طور میانگین در هر سال نیاز مردم به انرژی الکتریکی شش درصد افزایش می یابد.