جشنواره هنرهای حرفه و فن دانش آموزان کرجی برگزار شد

رئیس مدرسه راهنمایی شهید چمران آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این جشنواره با هدف هنر آموزی، خلاقیت و ابتکار عمل دانش آموزان این مرکز و تشویق کردن دیگر دانش آموزان به کارهای عملی و دستی برپا شده است.

فریبا نورانی افزود: این جشنواره یک روزه دومین جشنواره ای است که در این مرکز برگزار شده است و در آن حدود 40 دانش‌آموز دختر شرکت داشتند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این جشنواره و نمایشگاه 24 غرفه از هنرهای دستی دانش‌ آموزان مانند لباسهای بافتنی، معرق، خیاطی، طراحی، نقاشی و ... به نمایش گذاشته شد.

نورانی بیان داشت: با افزایش تعداد غرفه ها، این جشنواره نسبت به سال قبل تنوع بیشتری داشته است و دانش آموزان این مرکز تمامی غرفه های موجود در این جشنواره را برای بازدید کنندگان توضیح و مطالب مفیدی را به دانش آموزان بازدید کننده دیگر آموزش می دهند.