سینماهای مازندران با تحفیف 50 درصد به فرهنگیان خدمات می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در محل استانداری افزود: در هفته معلم بلیت رایگان به فرهنگیان برای حضور در سینماها، موزه ها و استخرها ارائه می شود.

وی با بیان اینکه بن کتاب فرهنگیان نیز به صورت الکترونیکی به آنان اهدا می شود، خاطر نشان کرد: کمک های ویژه ای به فرهنگیان استان در سال آینده برای دریافت وام مسکن به آنان داده می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در هفته معلم تسهیلات بانکی و ضروری به فرهنگیان نیازمند با بهره پایین پرداخت می شود، تصریح کرد: برای ساخت مسکن فرهنگیان نیز تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است.

فیاضی نیز از عرضه کالاهای اساسی با تخفیف ویژه و به صورت اقساط به فرهنگیان در هفته معلم خبر داد و گفت: تعدادی از معلمان نمونه استان در این هفته به سفرهای عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی فرهنگیان استان در انتخابات هشتمین دوره مجلس خبر داد و افزود: بیشترین نیروهای اجرایی در برگزاری انتخابات را فرهنگیان تشکیل می دهند.

وی افزود: هزار و 643 رایانه با هزار و 516 کاربر از سوی این سازمان در اختیار ستاد انتخابات مازندران برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی در نظر گرفته شده است.