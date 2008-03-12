  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۶:۲۵

سینماهای مازندران با تحفیف 50 درصد به فرهنگیان خدمات می دهند

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: بر اساس توافقنامه ای با حوزه هنری استان سینماهای مازندران در طول سال بلیتهای سینماها را با 50 درصد تحفیف به فرهنگیان ارائه خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش مازندران در محل استانداری افزود: در هفته معلم بلیت رایگان به فرهنگیان برای حضور در سینماها، موزه ها و استخرها ارائه می شود.

وی با بیان اینکه بن کتاب فرهنگیان نیز به صورت الکترونیکی به آنان اهدا می شود، خاطر نشان کرد: کمک های ویژه ای به فرهنگیان استان در سال آینده برای دریافت وام مسکن به آنان داده می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه در هفته معلم تسهیلات بانکی و ضروری به فرهنگیان نیازمند با بهره پایین پرداخت می شود، تصریح کرد: برای ساخت مسکن فرهنگیان نیز تسهیلات خاصی در نظر گرفته شده است.

فیاضی نیز از عرضه کالاهای اساسی با تخفیف ویژه و به صورت اقساط به فرهنگیان در هفته معلم خبر داد و گفت: تعدادی از معلمان نمونه استان در این هفته به سفرهای عتبات عالیات اعزام خواهند شد.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی فرهنگیان استان در انتخابات هشتمین دوره مجلس خبر داد و افزود: بیشترین نیروهای اجرایی در برگزاری انتخابات را فرهنگیان تشکیل می دهند.

وی افزود: هزار و 643 رایانه با هزار و 516 کاربر از سوی این سازمان در اختیار ستاد انتخابات مازندران برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور و رقابتی در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 653473

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها