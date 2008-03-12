کشف 24 هزار فیلم قاچاق در قم و چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری اعلام کرد تیم بازرسی اداره کل ارشاد قم تا پایان دی بیش از 14 هزار فیلم کپی غیرمجاز و 137 هزار و 880 دستگاه رایانه کرده است.

این ستاد در بازرسی از 3196 فروشگاه اقلام ذکر شده را کشف و ضبط کرده و تمام آنها را برای بازبینی و انجام اقدام‌های بعدی به کمیسیون سمعی و بصری اداره کل ارشاد این استان ارجاع داده است. تاکنون به پرونده 408 مرکز عرضه‌کننده محصولات غیرمجاز در قم رسیدگی شده است.

همچنین بیش از 10 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی در پائیز امسال در استان چهارمحال و بختیاری کشف شد. این اقدام با همکاری نیروی انتظامی استان انجام شد و در آن 16 واحد صنفی عرضه محصولات سینمایی غیرمجاز اخطاریه دریافت کردند. در این استان 180 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات فرهنگی با مجوز ارشاد فعالیت دارند.