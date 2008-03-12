  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۴

کشف 24 هزار فیلم قاچاق در قم و چهارمحال و بختیاری

تیم‌های بازرسی اداره‌های کل ارشاد استان قم تا پایان دی و چهارمحال و بختیاری در پائیز امسال بیش از 24 هزار فیلم کپی غیرمجاز کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی ستاد هماهنگی مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری اعلام کرد تیم بازرسی اداره کل ارشاد قم تا پایان دی بیش از 14 هزار فیلم کپی غیرمجاز و 137 هزار و 880 دستگاه رایانه کرده است.

این ستاد در بازرسی از 3196 فروشگاه اقلام ذکر شده را کشف و ضبط کرده و تمام آنها را برای بازبینی و انجام اقدام‌های بعدی به کمیسیون سمعی و بصری اداره کل ارشاد این استان ارجاع داده است. تاکنون به پرونده 408 مرکز عرضه‌کننده محصولات غیرمجاز در قم رسیدگی شده است.

همچنین بیش از 10 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی در پائیز امسال در استان چهارمحال و بختیاری کشف شد. این اقدام با همکاری نیروی انتظامی استان انجام شد و در آن 16 واحد صنفی عرضه محصولات سینمایی غیرمجاز اخطاریه دریافت کردند. در این استان 180 فروشگاه عرضه‌کننده محصولات فرهنگی با مجوز ارشاد فعالیت دارند.

کد مطلب 653474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها