17 ویژه برنامه نوروزی در رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، 17 ویژه برنامه به مناسبت ایام نوروز از رادیو ایران پخش می‌شود. ویژه برنامه تحویل سال نو کاری از گروه ایران و حماسه پنجشنبه اول فروردین از ساعت 8:30 صبح به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمد بخشایش پخش می‌شود.

- ویژه برنامه "آداب نو شدن" به همت گروه ایران و فرهنگ پنجشنبه اول فروردین از ساعت 12:30 به مدت یک ساعت و به تهیه کنندگی علی‌اکبر امینی‌پور و سردبیری مهدی ساعی با پخش قطعات موسیقی، افکت، کلام و سخن اهل فرهنگ به استقبال بهار 87 می رود.

- ویژه برنامه "ژرفامون" کاری از گروه ایران و دانش از روز شنبه سه فروردین از ساعت 8:30 صبح به مدت نیم ساعت پخش می‌شود و تا پنجشنبه 15 فروردین ادامه دارد. این برنامه به سردبیری و تهیه‌کنندگی شراره محمدی مروری بر رویدادهای علمی و فنی ایران و جهان در سال گذشته است.

- ویژه برنامه "نشانه" کاری از گروه ایران و اندیشه با محوریت تأمل در تغییر و تحول طبیعت و نگاهی نو در زندگی روزمره بر اساس راهکارهای دینی از روز پنجشنبه اول فروردین از ساعت 6 صبح به مدت نیم ساعت هر روز به سردبیری حسین دهنوی پخش می شود. تأمل و تدبر در سیر آفاق و انفس، نغمه‌های زیبا، بررسی خطاب‌های خداوند به رسول اکرم(ص) در قرآن و... از جمله برنامه‌های "نشانه" است.

- ویژه برنامه "یکی بود یکی نبود" کاری از گروه ایران و فرهنگ از روز چهارشنبه 29 فروردین از ساعت 20:30 شب به سردبیری و تهیه کنندگی علی‌اکبر امینی‌پور پخش می‌شود. گروه فرهنگ با استفاده از قطعات آرشیوی و دعوت از میهمانان ویژه از راویان کهن و قصه‌گویان رادیو یاد می‌کند.

- ویژه برنامه "بام فیروزه" کاری از گروه ایران و فرهنگ از روز چهارشنبه 29 اسفند هر روز از ساعت 20 به مدت نیم ساعت به سردبیری و تهیه کنندگی حوریه تاجیک پخش می‌شود. این برنامه فرهنگی- تاریخی به بررسی تاریخ دیرپای ایران و بزرگی دوران شکوفایی علوم در میان ایرانیان می‌پردازد.

- ویژه برنامه "و اما بعد" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران از روز پنجشنبه اول فروردین از ساعت 23 به مدت یک ساعت به سردبیری و تهیه‌کنندگی مهدی ساعی پخش می‌شود. این برنامه با هدف اطلاع‌رسانی جامع و کوتاه به سراغ چهره‌های فرهنگی و هنری در محل کار و زندگی‌شان می‌رود و با آنان به گفتگو می‌نشیند.

- ویژه برنامه "بهاریه" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران هر روز به جز جمعه‌ها از ساعت 21:30 به مدت نیم ساعت به سردبیری و تهیه‌کنندگی رضوان موسوی پخش می‌شود. "بهاریه" در قالب برنامه‌ای ادبی و مفرح به سراغ ادیبان و شاعران رفته و از آئین‌های نوروزی سخن خواهد گفت.

- ویژه برنامه "از سیر تا پیاز" کاری از گروه ایران و خانواده هر روز از ساعت 16 به مدت یک ساعت در فضایی شاد و طنز‌آمیز به تهیه‌کنندگی محمدرضا فوادیان و سردبیری زهرا یساقی پخش می‌شود. سینمای رادیو، پکیج خنده، داستان‌های کوتاه و... از جمله برنامه‌های از سیر تا پیاز است.

- ویژه برنامه " 12 فروردین" کاری از گروه سیاست رادیو ایران از ساعت 11:30 به مدت یک ساعت به سردبیری حسین نافذ عارفی و تهیه‌کنندگی جعفر تایک پخش می شود. لزوم نظرخواهی از مردم در تشکیل حکومت پس از فروپاشی نظام شاهنشاهی، بررسی علت تأکید امام بر تشکیل جمهوری اسلامی و... با استفاده از نظرات کارشناسی و بیانات حضرت امام(ره) از جمله موضوعات این برنامه است.

- ویژه برنامه "سالنمای سیاسی" که کاری از گروه سیاست رادیو ایران است، از اول تا 16 فروردین هر روز از ساعت 13:30 به سردبیری ابوالفضل نوروزی و تهیه‌کنندگی جعفر تاجیک به مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در سال گذشته می‌پردازد.

- ویژه برنامه "گلبانگ" از 29 اسفند تا 16 فروردین به سردبیری و تهیه‌کنندگی معصومه جدلی از ساعت 15 به مدت یک ساعت، ترانه‌های بهاری و نوای خوش موسیقی ایرانی را پخش می‌کند.

- ویژه برنامه "الفبای لبخند" کاری از گروه جامعه رادیو ایران به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمدرضا فوادیان از روز جمعه دوم فروردین از ساعت 7:10 تا 8 صبح با مصاحبه با شخصیت‌ها و هنرمندان قدیمی رادیو، پخش گزارش، ترانه‌های محلی و... به مطرح کردن نکات طنز اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی می‌پردازد.

- ویژه برنامه "روایت نفت" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران روز چهارشنبه 29 اسفند از ساعت 13 به سردبیری و تهیه‌کنندگی صفورا برومند پخش می‌شود. در این برنامه با استفاده از حضور کارشناسان به رخداد مهم ملی شدن صنعت نفت پرداخته می‌شود.

- ویژه برنامه "گل بگیم گل بشنویم" به سردبیری و تهیه‌کنندگی محمد بخشایش از گروه ایران و حماسه روز چهارشنبه 29 اسفند به صورت زنده پخش می‌شود.

- ویژه برنامه "اطلاع‌رسانی" از 2 فروردین از ساعت 11:30 و "بهار ایرانی" کاری از گروه جامعه رادیو ایران به تهیه‌کنندگی سعید توکل از روز جمعه 2 فروردین ماه از ساعت 9 تا 11 صبح از جمله برنامه‌های نوروزی رادیو ایران است.