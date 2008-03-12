قول مساعد سفیر عراق در تهران برای پیگیری آزادی زندانیان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این ملاقات مدیر کل امور ایرانیان در مورد ایرانیان زندانی در عراق که به قصد زیارت عتبات عالیات به صورت غیر مجاز وارد عراق شده و زندانی شده اند، گفت: این افراد به علت عدم آشنایی به قوانین عراق و صرفا به عشق زیارت امام حسین (ع) وارد خاک عراق شده اند. بنابراین از مسئولین ذیربط عراقی انتظار می رود در حل این مشکل کمک و مساعدت نمایند.

سفیر عراق ضمن تشریح اوضاع کنونی عراق گفت: امروز با دفتر آقای المالکی نخست وزیر تماس تلفنی برقرار نموده و این موضوع را مطرح و خواستار عفو و بخشودگی و آزادی این افراد خواهیم شد.

در پایان این ملاقات ، فهرست اسامی زندانیان ایرانی که برای زیارت عتبات عالیات از راه مهران و شلمچه وارد عراق شده اند در اختیار سفیر عراق قرار داده است.

مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور از هموطنانمان خواست از مسافرت به عراق به صورت غیر قانونی خودداری نموده زیرا این مسئله برای مسئولان عراق، دولت ایران و خانواده های خود مشکلات و پیامدهایی را به همراه خواهد داشت.