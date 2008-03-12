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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۸

/ رده بندی فیفا اعلام شد/

ایران دوپله سقوط کرد/ آرژانتین در صدر

ایران دوپله سقوط کرد/ آرژانتین در صدر

در تازه ترین رده بندی فیفا، فوتبال کشورمان با دو پله سقوط در رده چهل و یکم تیم های ملی فوتبال جهان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، ایران که در رده بندی ماه گذشته با دو پله صعود در رده سی و نهم قرار گرفته بود، با 645 امتیاز دوباره به رده پیشین خود بازگشت. ایران پس از ژاپن و استرالیا، سومین تیم برتر آسیا به شمار می آید.

در این رده بندی، آرژانتین با 1556 امتیاز برترین تیم جهان است و برزیل و ایتالیا با 1514 و 1505 در تعقیب این تیم هستند.

رده بندی 10 تیم برتر جهان به این شرح است:
1- آرژانتین 1556 امتیاز
2- برزیل 1514 امتیاز
3- ایتالیا 1505 امتیاز
4- اسپانیا 1355 امتیاز
5- آلمان 1294 امتیاز
6- چک 1253 امتیاز
7- فرانسه 1234 امتیاز
8- پرتغال 1206 امتیاز
9- هلند 1179 امتیاز
10- یونان 1160 امتیاز

رده بندی 10 تیم برتر آسیا نیز به این ترتیب است:
1- ژاپن 702 امتیاز
2- استرالیا 666 امتیاز
3- ایران 645 امتیاز
4- کره جنوبی 613 امتیاز
5- عربستان سعودی 596 امتیاز
6- عراق 483 امتیاز
7- ازبکستان 477 امتیاز
8- چین 389 امتیاز
9- بحرین 387 امتیاز
10- عمان 371 امتیاز

کد مطلب 653479

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