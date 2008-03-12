هنر مارکزخوانی کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لیبرتا، این کتاب شامل 22 مقاله درباره گابریل گارسیا مارکز - برنده نوبل ادبی - و آثار اوست که به قلم نویسندگان مطرحی چون جی ام کوئتزی، جان آپدایک، آنتونی بورخس و... نوشته شده است. گردآورنده اثر "خوان گوستابو کوبو بوردا" شاعر و دیپلمات اسپانیایی است.

کوبو درباره کتاب گفت: مقالات این کتاب در دوره های مختلف و توسط نویسندگانی مختلف نوشته شده است که یکی از جنجالی ترین و جالب ترین این نوشته ها متعلق به ماریو بارگاس یوسا (نویسنده پرویی) است.

از سایر نویسندگان مقالات این کتاب می توان به "خولیو اورتگو" پرویی، "مارتا کانفیلد" ایتالیایی، "سرخیو رامیرز" اهل نیکاراگوئه، کارلوس مونسیوس " مکزیکی، "خوان بوش" اهل دومینیکن و "ارنستو ولکنینگ" آلمانی اشاره کرد.