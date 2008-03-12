اولتیماتوم وزارت نفت به توتال، شل و رپسول تمدید نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری امروز در مراسم امضای قرار داد اجرای عملیات اکتشاف و توسعه نفت و گاز دانان با شرکت نفت ویتنام در محل وزارت نفت افزود: علی رغم شایعات موجود در مورد فازهای 9 و 10 پارس جنوبی با قطعیت اعلام می کنم که تولید از این دو فاز سال آینده آغاز می شود.

وی افزود: برای توسعه فاز 11و13 پارس جنوبی نیز تنها تا ژوئن 2008 به شرکتهای توتال ، شل و رپسول فرصت داده ایم و این مهلت تمدید نخواهد شد.

نوذری با بیان اینکه گزینه های دیگری نیز برای توسعه این فاز مد نظر هستند، اظهار داشت: به غیر از فازهای 9 و 10 ، فازهای 6 تا 8 نیز سال آینده به مدار تولید می آیند و بخشی از نیاز زمستان را تامین می کنند.

وی پیشرفت فازهای 15 تا 18 را قابل توجه خواند و تصریح کرد: سال آینده عملیات اجرای این فازها با جدیت دنبال می شود.

وزیر نفت همچنین درمورد فازهای 22 تا 24 نیز یاد آور شد: تیمی از ایران برای مذاکره با ترکیه به این کشور سفر خواهد کرد و وضعیت حضور ترکیه در این فازها به زودی مشخص می شود.

نوذری اظهار امیدواری کرد : وضعیت همه فازهای پارس جنوبی تا سه ماه آینده مشخص شود.

وزیر نفت دولت نهم افتتاح دکل نیمه شناور ایران - البرز را به سال آینده موکول و خاطرنشان کرد: برای اکتشاف منابع نفت دریای خزر با شرکت پترو براس برزیل در حال مذاکره هستیم اما معطل آنها نخواهیم ماند وعملیات اکتشاف را آغاز خواهیم کرد.

بنزین آزاد

نوذری همچنین در مورد وضعیت بنزین نوروزی گفت: به نظر می رسد 120 لیتر سهمیه فروردین ماه و یکصد لیتر ویژه نوروز و میزان بنزینی که مردم در کارتهای سوخت خود ذخیره کرده اند برای تعطیلات نوروز جوابگو باشد اما برای رفاه حال مردم برای یک ماه بنزین آزاد عرضه خواهد شد تا هموطنان دغدغه ای نداشته باشند.

وی درباره چگونگی عرضه بنزین آزاد درجایگاه ها توضیح داد: از آغاز اجرای این طرح تا یک فاصله زمانی کارتهای سوختی با ظرفیت مشخص در اختیار جایگاهداران قرار می گیرد تا بنزین آزاد را به متقاضیان عرضه کنند و شرکت ملی پالایش و پخش پس از پایان طرح با جایگاهداران تسویه خواهد کرد.

وزیر نفت با بیان اینکه قیمت بنزین آزاد هنوز مشخص نشده است اظهار داشت: بررسی ها برای انتخاب بهترین گزینه هنوز ادامه دارد.

اوپک

نوذری در بخش دیگری از سخنانش در تشریح دستاوردهای نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت اوپک گفت: نشست 147 اوپک پیچیدگی هایی داشت چون از یک طرف بنابر تغییرات فصلی اوپک با دو سطح تولید خود را کاهش می داد واز طرف دیگر روند صعودی قیمت نفت با تصمیم اوپک سازگاری نداشت.

وی با بیان اینکه موضع اوپک کاهش تولید بود، خاطرنشان کرد: ظرف 10 روز قیمت نفت به نحو چشمگیری افزایش یافت و بنابراین تصمیم گرفته شد میزان تولید اوپک تغییر نکند.

نوذری کاهش ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها و رکود اقتصادی آمریکا را از مهمترین عوامل افزایش قیمت نفت ذکر کرد و افزود: با تداوم رکود در اقتصاد آمریکا به نظر می رسد روند افزایشی قیمتها در سال آینده نیز ادامه داشته باشد.

کرسنت

وزیر نفت دولت نهم در مورد وضعیت قرار داد کرسنت نیز اعلام کرد: مذاکرات با امارات کماکان ادامه دارد و تا قیمت اصلاح نشود گازی به این کشور نخواهیم داد.

پروژه انتقال گاز به ارمنستان

وی در مورد پروژه انتقال گاز به ارمنستان هم یاد آور شد: به نظر می رسد مسائل فنی در آنسوی مرز ایران نیز به اتمام رسیده است، ضمن اینکه ایران مذاکراتی را با ارمنستان و شرکت گاز پروم برای ورود به بازار گاز ارمنستان انجام داده است.

تحریم

نوذری تحریم علیه ایران را با توجه به شرایط خاص بخش نفت و گاز ایران بی اثر خواند و تصریح کرد: دیروز تفاهم نامه ای بین ایران، مالزی و اندونزی برای تاسیس پالایشگاه به امضا رسیده است، ضمن اینکه وضعیت پالایشگاه میعانات گازی خلیج فارس هم نهایی شده است.

وی ارزش این دو قرار داد را 10 میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: امسال سال خوبی در امضای قراردادهای مهم واکتشاف و افتتاح واحدهای پتروشیمی بود که امیدواریم با یاری خداوند سال آینده رکورد جدید در تولید نفت داشته باشیم .

تغییر مدیران وزارت نفت

وزیر نفت همچنین در مورد وضعیت تغییر و تحولات در وزارت نفت گفت: مدیرانی که با من کار می کنند نه تشویش دارند و نه نگران هستند و وضعیت مدیریت آنها با ثبات است ومشکلی در این زمینه وجود ندارد.

خط لوله صلح

نوذری در مورد قرار داد خط لوله صلح و ادعای پاکستان مبنی بر امضای دو جانبه قرار داد در اردیبهشت ماه سال َآینده تاکید کرد: ترجیح می دهیم این قرار داد 3 جانبه امضا شود.