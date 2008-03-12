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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۶

"بچه رزمری" پولانسکی دوباره به دنیا می‌آید

"بچه رزمری" پولانسکی دوباره به دنیا می‌آید

فیلم کلاسیک "بچه رزمری" ساخته رومن پولانسکی به تهیه‌کنندگی خالق فیلم‌هایی چون "آرماگدون"، "پرل هاربر" و "ترانسفورماتورها" بازسازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد مایکل بی این فیلم را با همکاری اندرو فورم و براد فولر برای استودیو پارامونت تهیه می‌کند. فیلم "بچه رزماری" سال 1968 بر مبنای رمان پرفروش آیرا لوین ("پسران برزیل" و "همسران استپفورد") ساخته شد و در آن میا فارو، جان کاساوتیس و روت گوردون نقش‌آفرینی کردند.

گوردون برای این فیلم جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را برد و پولانسکی نامزد اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی شد. "بچه رزمری" داستان زوجی جوان با بازی فارو و کاساوتیس است که به یک آپارتمان در نیویورک می‌روند و آنجا با زوج سالخورده دوست می‌شوند.

زن به شکلی مرموز باردار می‌شود و به زودی پی می‌برد آن زوج پیر عضو یک فرقه شیطان‌پرست هستند و با قانع کردن همسرش او را وسیله به دنیا آمدن فرزند شیطان کرده‌اند. هنوز فیلمنامه‌نویس "بچه رزمری" جدید مشخص نشده است.

کد مطلب 653482

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