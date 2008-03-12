هلال احمر مازندران با کمبود دارو در پستهای امدادی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، فردین خنجری ظهر چهارشنبه در جمع رسانه های خبری مازندران در ساری افزود: بیمارستان 33 تختخوابی صحرایی استان مازندران اوایل سال 87 افتتاح و شروع بکار خواهد کرد.

وی با بیان اینکه استان مازندران جزء 3 استان کشور بوده که بیمارستان صحرایی با تمام تجهیزات را خواهد داشت، افزود: استان مازندران به عنوان استان معین استان تهران تعیین شده که با توجه به داشتن شرایط ویژه آ ب و هوایی خواستار توجه ویژه از سوی مسئولان نیز هستیم.

خنجری با بیان اینکه کلنگ احداث پایگاه امداد هوایی استان مازندران طی چند روز آینده به زمین زده خواهد شد، افزود: برای این پایگاه 20 میلیارد ریال هزینه از محل اعتبارات استانی تخصیص یافته و این پایگاه ظرفیت چهار هلی کوپتر با یک انبار آشیانه را با تجهیزات کامل خواهد داشت.

وی در مورد اعتبارات این سازمان افزود: اعتبارات این جمعیت در سال 86 مبلغ 34 میلیارد و 315میلیون ریال بوده که نسبت به سال85 که 29 میلیارد و 876 میلیون ریال بوده افزایش قابل توجهی داشته است.

خنجری در مورد اعتبارات درآمدی هلال احمر استان افزود: اعتبارات در آمدی داخلی به 9 میلیارد و 507میلیون ریال و اعتبارات عمرانی به شش میلیارد و 30میلیون ریال افزایش یافت.

وی فعالیتهای جمعیت هلال احمر را در دو حوزه جوانان و امداد بیان داشت و افزود: در حوزه جوانان از 28 اسفند ماه جاری تا14 فروردین 87 طرح نوروزی با همکاری 225 نفرنیروی جوان در 32 پست راهنمایی مسافران که شامل 80 خانم و 145 نفر آقا با اعتبار 40 میلیون ریال است، اجراء خواهد شد.

وی از مراجعه 164هزار و 578 نفربه پستهای هلال احمر در سال 85 خبر داد و افزود: در طرح امسال 60 هزار بروشور آماده توزیع است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران در مورد طرح نوروز در بخش امداد و نجات گفت: این طرح از تاریخ 25 اسفند شروع و به مدت 21 روز تا تاریخ 16فروردین ادامه خواهد داشت که 30 پایگاه امداد جاده با بکارگیری 22 پزشک، 90 امدادگر، 65نیروی کادری، 30 دستگاه آمبولانس و 10دستگاه خودرو کار سرویس دهی به مسافران را به عهده خواهند داشت.

وی در مورد نیروهای بکار گیری شده خاطر نشان کرد: یک پزشک، دو امدادگر، دو نیروی کادری به همراه دو راهنما که تمام دوره های توجیهی لازم را طی کرده در ایستگاههای هلال احمر مشغول به خدمات دهی خواهند بود.

خنجری در مورد کمبود دارو اذعان داشت: چون مرکز فوریتهای دارویی هستیم و مجوز تبدیل به داروخانه را نگرفته ایم با کمبود بعضی از داروها برای بعضی از بیماریهای خاص علی رغم قول مسئولان روبرو هستیم.

وی همچنین اظهار داشت: هیچ داروی ایدز و زخمهای دیابتی در مراکز فوریتهای هلال احمر استان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر ایران تنها جمعیتی است که از طرف دولت از 92 درصد اعتبار برخوردار است، افزود: مبلغ103میلیارد تومان از محل اعتبارات ستاد حوادث غیر مترقبه کشور به جمعیت هلال احمر کشور اختصاص یافته که امیدواریم با توجه به اینکه جزء 5 استان حادثه خیز کشور هستیم اعتبار خاصی به این استان اختصاص یابد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران در پایان عمده ترین مشکل جمعیت هلال احمر را کمبود اعتبار لازم و نیز کمبود بعضی از تجهیزات امداد و نجات عنوان کرد.