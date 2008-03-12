به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد در این نمایشگاه از پارچه‌هایی که در دوره‌ معاصر بافته می‌شوند استفاده شده، گرچه دستگاههای بافت آنها از نمونه‌ اصلی کوچکترند. نبی‌زاده طراح پارچه‌های این نمایشگاه تاکنون اقدام به برپایی 10 نمایشگاه انفرادی و گروهی کرده است.

سرمایه‌گذاری در حوزه نساجی سنتی به ویژه ابریشم‌بافی کاشان، حفظ لباس‌های اقوام مختلف ایرانی، نگهداری دستبافت‌های سنتی و اصیل با نگاهی کاربردی و نو و آشنایی نسل جوان با پوشش گذشتگان از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه پنج روزه است که تا 27 اسفند در سعدآباد برپاست.

نمایشگاه "رخت‌ها" با ارایه پوشاک سنتی ایران پس از حمله مغول تاکنون با بهره‌گیری از پارچه‌های سنتی مانند ابریشم‌بافی، زریبافی و جاجیم‌بافی امروز 22 اسفند ساعت 17 تا 20 افتتاح می‌شود و علاقمندان برای بازدید می‌توانند از ساعت 11 تا 20 به کاخ موزه سعدآباد در خیابان سرلشکر فلاحی، خیابان شهید کمال طاهری مراجعه کنند.