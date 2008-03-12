کشورهایی که علیه ایران رای دادند آبروی بین المللی خود را بردند / رای ممتنع اندونزی غرب را به چالش کشید

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اینترنتی "آسیا تایمز" درتحلیلی نوشت:"سوسیلو بامبانگ یودهویونو" رئیس جمهوری اندونزی هفته جاری با هدف تقویت روابط ایران و اندونزی به ویژه در زمینه های اقتصادی و انرژی به تهران سفر کرد. با توجه به رای تاریخی ممتنع اندونزی به قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران، سفر وی حائز اهمیت نمادین است که از روابط تهران- جاکارتا فراتر می رود و آن همان سر و کار داشتن مستقیم آن با جنبش عدم تعهد( نم) است.

نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: یودهویونو به عنوان رهبر بزرگترین کشور مسلمان در جهان که از دیرباز نقش مهمی در تشکیل و تکامل تدریجی این جنبش داشته با پایان دادن به اجماع بر سر ایران در شورای امنیت، کشورهای غربی مخالف با برنامه هسته ای ایران را تکان داده و ضربه ای را به آنها وارد کرده و از این رو کشورهای آفریقای جنوبی، ویتنام و لیبی را که به نفع این تحریمها و با بی اعتنایی به این هدف آغازین رای مثبت دادند؛ در وضعیت انفعالی قرار داده است.

درادامه این مطلب آمده است: رهبران آفریقای جنوبی از زمان رای مثبت خود به این قطعنامه درتلاش هستند تا چطور رای کشور شان را به این قطعنامه توجیه کنند . چرا که در نشست هفته گذشته شورای حکام آژانس، آفریقای جنوبی و دیگر اعضای نم بیانیه محکمی را صادر کردند که بر حمایت اصولی نم از حق فناوری هسته ای ایران تاکید می کرد.

جنبش عدم تعهد ( نم)

آسیا تایمز افزوده است: بدون شک، نفوذ نم به همراه انتقاد روسیه از مطرح شدن قطعنامه در این نشست کارساز بود، اما آنچه که به طور جدی وجود ندارد یک چنین هماهنگی در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که شکاف شناختی و سیاسی بین رفتار آژانس و شورای امنیت که آفریقای جنوبی و ویتنام را در تقابل با خودشان قرار داده، از بین می برد.

به عقیده نویسنده، این کشورها به وجهه خودشان آسیب وارد می کنند و آبروی خودشان را در سطح بین المللی می برند، چرا که در شورای امنیت به یک گونه اقدام می کنند ودرآژانس به شکلی دیگر و این نشان دهنده رویکرد متناقض نسبت به یک موضوع یکسان است و از این رو نفوذ سیاسی و اعتبار نم را هم تضعیف می کنند.

به گزارش مهر ، درپایان این مطلب آمده است: بحران هسته ای ایران آزمونی برای اعضای نم است که این جنبش بتواند با استفاده از آن وجهه خود را تقویت کند، اما همچنین می تواند این کار را تنها در صورتی انجام دهد که این اهداف را در نظر داشته باشد : یک فرایند همسان تر در آژانس، یک رویکرد "عملی تر" برای روند مذاکره هم در شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم در آژانس ، فشار و ارتباط بیشتر بین منازعه هسته ای ایران و پادمان ان پی تی ( معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای) و دستورالعملهای راستی آزمایی آژانس.