انتخابات مجلس هشتم از رقابتی ترین دوره های انتخابات خواهد بود

علی نیکزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از 81 نامزد تائید صلاحیت شده برای احراز هفت کرسی نمایندگی پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل در مجلس تاکنون چهار نفر انصراف و 77 کاندیدای انتخاباتی در 24 اسفند به رقابت خواهند پرداخت.

وی اظهار داشت: این رقم نسبت به انتخابات دوره هفتم مجلس شورای اسلامی که 66 نفر در سطح استان به رقابت نهایی پرداختند افزایش داشته و لذا پیش بینی می شود، انتخابات این دوره از رقابتی ترین دوره های انتخاباتی مجلس در استان اردبیل باشد.

نیکزاد با اعلام اینکه بالغ بر20 هزار نفر نیروی انسانی انتخابات آتی را در سراسر استان برگزار خواهند کرد، تصریح کرد: مجریان انتخابات در پاسخ به اعتماد ارزشمند مردم، باید با نهایت امانتداری و بی طرفی به صیانت از آرای آنان بپردازد.

وی عنوان کرد: مردم در انتخاب خود آزادند و هر نتیجه ای که در این انتخابات رقم بخورد همه باید تابع آن بوده و به آرا مردم احترام بگذارند.

استاندار اردبیل حضور مردم در این انتخابات را بیانگر پایبندی آنان به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست و خاطر نشان کرد: انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مظهر آزادی و تعین سرنوشت مردم به دست خود آنان بوده و کسی نمی تواند نتیجه آن را از قبل پیش بینی نماید.