کسب 110 مقام جشنواره های هنری 86 از سوی حوزه هنری آذربایجان شرقی

حسن نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز عنوان کرد: هنرمندان عضو این مجموعه به صورت خودجوش تعداد 16 اتاق فکر در زمینه های مختلف هنری راه اندازی کرده و در عرصه های مختلف از فعالترین هنرمندان کشور بوده اند.

وی از برگزاری همایش تجلیل از هنرمندان حوزه هنری در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت: روز 26 اسفندماه جاری همایش تجلیل از اساتید،هنرمندان پیشکسوت و مقام آوران حوزه هنری در سال 86 برگزار می شود.

نجفی در خصوص اهداف برپایی این همایش افزود : تکریم مقام فرهنگی و هنری اساتید و پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر از سویی و تشویق و الگوسازی مناسب برای هنرمندان جوان مهمترین هدف برگزاری این مراسم خواهد بود.

وی اعضای اتاق های فکری این مجموعه را «هئیت علمی» حوزه هنری دانست و تصریح کرد: راه اندازی اتاق های فکر ، به جهت بسترسازی در زمینه گسترش هنر متعهد ، ترویج مبانی و ارزشهای اسلامی و انقلابی ، جذب و پرورش استعدادهای جوان هنری و تولیدآثار فاخر نقش انکار ناپذیری داشته اند.

به گفته وی، اتاق‌های فکر فرهنگی و هنری حوزه هنری آذربایجان شرقی با بهره مندی از حضور پیشکسوتان و اساتید برجسته از فعالترین مراکز فرهنگی منطقه ای در کشور به شمار می آید.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هنرمندان این مجموعه در سال جاری موفق به کسب بیش از 110 عنوان و مقام در جشنواره های مختلف هنری در سطح کشور شده اند، افزود: در مراسمی با عنوان « همایش ره آورد» از مقام آوران و اساتید و پیشکسوتان حوزه هنری آذربایجان شرقی تجلیل خواهد شد.

به گفته وی ، این برنامه روز یک شنبه 26 اسفندماه در مجموعه فرهنگی هنری سینما قدس راس ساعت 16 با حضور هئیت علمی حوزه هنری، جمعی از مسئولان اجرایی استان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر برگزار می شود.