تدابیر ویژه در مرزهای زمینی ایران با کشورهای ترکیه و عراق

محمدرضا عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرسنل سازمان راهداری با حضور 24 ساعته در مرزهای زمینی ایران با ترکیه و عراق در ایام نوروز، سعی در تسهیل شرایط عبور و مرور مسافران خواهند داشت.

مدیرکل ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور افزود: مرزهای بیرونی کشور به جز مرز ترکیه وعراق با تغییر شرایط نسبت به سایر مواقع سال مواجه نخواهند شد و پیش بینی می شود در این دو نقطه تعداد مسافران بین 5 تا 10 درصد افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در مرزهای بیرونی کشور علاوه بر سازمان راهداری، گمرک و مرزبانی نیز حضور دارند که در این راستا با برقراری جلسات هفتگی میان این ارگانها سعی شده کنترل مبادی ورودی و خروجی به گونه ای انجام شود که مسافران با شرایط سخت مواجه نشوند.

به گفته عطرچیان، تغییری در حجم و نوع تجهیزات سازمان راهداری به مناسبت ایام نوروز به وجود نخواهد آمد و تنها حضور پرسنل این سازمان بیشتر شده و هماهنگی با سایر سازمانهای مسئول شدت خواهد یافت.