ماه مهر مدرسه برتر مسابقه دانشجویی مدال انگلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مژگان والی‌پور مدیر موسسه ماه مهر صبح امروز چهارشنبه 22 اسفند در نشستی با حضور برندگان جایزه بریتیش میوزیوم درباره شرکت هنرجویان مؤسسه در مسابقه پروژه دانشجویی مدال انگلستان گفت: "امسال موزه بریتانیا به پیشنهاد پرویز تناولی از ماه مهر به عنوان مدرسه خارجی دعوت کرد و از ایران 15 هنرمند با 19 اثر در آنجا رقابت کردند."

وی ادامه داد: "از بین هنرمندان ایرانی، یاشار صمیمی مفخم، لیلا خرازی و عادله فرزین‌در به عنوان هنرمندان برگزیده معرفی شدند. همچنین مؤسسه ماه مهر به عنوان مدرسه نمونه خارجی معرفی شد که این در دوره‌های قبل بی‌سابقه بوده که یک مدرسه خارجی بتواند بیشترین جایزه‌ها را دریافت کند."

والی‌پور درباره دریافت جوایز برگزیدگان این مسابقه یادآور شد: "مراسم اختتامیه این مسابقه روز 21 اسفند در شهر لندن برگزار شد که متأسفانه با وجود تلاش زیاد برای اخذ روادید این هنرمندان جوان نتوانستند در مراسم حاضر شوند. متأسفانه مسئولان سفارت انگلستان با گذاشتن شرایط خاص مانع از حضور این عزیزان برای دریافت جوایز خود شدند."

وی در ادامه درباره انگیزه فعالیت مؤسسه ماه مهر خاطرنشان ساخت: "ما در این مؤسسه همیشه سعی کردیم نیاز جامعه هنری را در نظر بگیریم و کمبودها را تا جایی که در توانمان هست در عرصه هنر برطرف کنیم. حتی در این زمینه خدمات نمایشگاهی نیز انجام داده‌ایم و نسبت به حضور آثار هنرمندان خارجی یا داخلی در نمایشگاههای هنری اقداماتی را انجام می دهیم."

خرازی که با سه اثر بیشترین حضور را در مسابقه پروژه دانشجویی مدال انگلستان داشت در این باره گفت: "ما عکس آثار خود را ارسال کردیم که مورد قبول واقع شد. اصل آثار در نمایشگاه بیرمنگام انگلیس نمایش داده و بعد به بریتیش میوزیوم منتقل می‌شود. بعد از یک سال که آثار در کشور انگلستان بماند می‌توانیم در کشور خودمان نیز نمایشگاهی از آنها برگزار کنیم."

وی درباره رشته مدال‌سازی در کشور گفت: "در دانشگاه و رشته مجسمه‌سازی واحدهایی از این رشته تدریس می‌شود. البته این برای اولین بار است که مدال سازی در این سطح در کشور انجام می‌شود و استاد تناولی پیشنهاد دادند انجمن مدال‌سازان ایران نیز تشکیل شود تا به نوعی این شروع یک حرکت بزرگ باشد."

صمیمی مفخم برنده جایزه اول در گرایش مدال‌سازی آبستره در این مسابقه درباره نحوه کار در این رشته گفت: "جمع‌آوری مدال از کودکی از بزرگترین سرگرمی‌های من بود. به نظر من مدال بین یک اثر حجمی و کار گرافیکی است که باید ارتباط تصویری دوبعدی داشته باشد. می‌توان این کار را از طریق نقوش، نوشتار و عنوان‌گذاری انجام داد."

وی درباره موادی که با آن می‌توان مدال ساخت گفت: "ما برای مسابقه مدال برنزی ساختیم و کلیه مراحل از مدل‌سازی تا ریخته‌گری با نظارت و کمک استاد تناولی انجام شد. در دنیا مدال‌ها از مواد مختلفی نظیر چوب، رزین‌های گوناگون، فلزات، سیمان، چوب‌پنبه و مواد دیگر ساخته می‌شوند."

فرزین‌در برنده جایزه میهمان از مسابقه پروژه دانشجویی مدال درباره نحوه آشنایی و انگیزه خود برای کار در این رشته گفت: "من جزو فارغ‌التحصیلان رشته مجسمه‌سازی از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران هستم. مدال‌سازی در چهار واحد رشته مجسمه‌سازی تدریس می‌شود. من آنجا با این کار آشنا شدم و در مؤسسه ماه مهر به صورت تخصصی به این کار ادامه دادم."