اسامی زائران کشته یا زخمی شده ایرانی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهدی شکر آرا نماینده سازمان حج و زیارت کشورمان در عراق گفت: اتوبوس حامل 40 نفر از زائران استان قم در حالی که از کربلا به سمت ایران در حرکت بود در منطقه بدره واقع در 15 کیلومتری مرز مهران با یک دستگاه تریلر برخورد کرد. که در این سانحه 9 نفر کشته و شش نفر زخمی شدند.

وی اسامی کشته شدگان این حادثه را سید محمد صادق حسینی متولد 1380 ، بتول کرم بابایی متولد 1339 ، معصومه چوپان حجت آبادی متولد 1321 ، خدیجه دهقانی 1331 ، خانم ملکی جان عزیز مهرآبادی متولد 1311 ، زهرا فاضلی مهرآبادی متولد 1348 ، علی اکبر کارگر متولد 1307 ، طاهره موحدی مهرآبادی متولد 1312 و زینب السادات زهرا پورمهرآبادی 1356 ، اعلام کرد.

نماینده سازمان حج و زیارت کشورمان در عراق افزود: جواد علیزاده ، راضیه شریعتی نژاد ، علی علیزاده ، ابوالفضل کرم بابایی ، اکرم کرم بابایی و سمانه محمد زاده زخمی های این سانحه هستند.

شکر آرا تصریح کرد: زخمی ها و کشته شدگان این حادثه به بیمارستان الزهرا شهر کوت عراق منتقل شده اند و بقیه زائران هم که در سلامت کامل هستند به محل سکونتشان در استان قم رهسپار شدند.

لازم به ذکر است ، اتوبوس حامل زائران استان قم از " دفتر کاروان زیارتی نوای زمزم " بعدازظهر سه شنبه در حال بازگشت از کربلای معلا به سمت ایران در 15 کیلومتری مرز مهران واقع در منطقه بدره با یک دستگاه کامیون تصادف کرد.