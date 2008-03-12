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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۳۷

فرماندار اردبیل:

حفظ بی طرفی و صیانت از آرای مردم مهمترین وظیفه ماست

اردبیل - خبرگزاری مهر: یوسف اکبری گفت: با تمام توان خود و در کمال بی طرفی از آرای مردم پاسداری و صیانت کرده و از رفتار های ناشایست احتمالی جلوگیری به عمل خواهیم آورد.

فرماندار اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرمانداریهای اردبیل، نیر و نمین برای برگزاری انتخابات سالم و پرشور هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مناطق آمادگی کامل دارند.

وی عنوان کرد: به همین منظور هفت هزار و 500 نفر نیروی انسانی کار برگزاری این دوره از انتخابات رادر سه حوزه  اردبیل، نیر و نمین بر عهده خواهند داشت.

اکبری خاطرنشان کرد: این تعداد شامل اعضای هیئتهای اجرایی، بازرسان، کاربران رایانه و نیروهای امنیتی و انتظامی و دست اندرکاران هشتمین دوره انتخابات مجلس هستند.

وی یادآور شد: برای جمع آوری آرای مردم در 24 اسفند ماه، دراین سه حوزه 414 شعبه در نظر گرفته شده است.

فرماندار اردبیل تصریح کرد: از مجموع 414 شعبه حوزه انتخابیه اردبیل، نیر و نمین 211 شعبه به نقاط شهری و 203 شعبه نیز به مناطق روستایی مربوط می شود.

وی تاکید کرد: همچنین 276 شعبه از مجموع 414 شعبه تعین شده در قالب صندوق های ثابت و 138 شعبه نیز به صورت صندوق های سیار نسبت به جمع آوری آرای مردم اقدام خواهند کرد.

کد مطلب 653496

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