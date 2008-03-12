طرح روشنایی معابر و خیابانهای محدوده حرم رضوی اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی لکزیان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی افزود: مطالعات این طرح با هدف کاهش خاموشیهای موجود در این بافت به حداقل زمان ممکن و آسایش و رفاه حال زوار و مجاورین امام رضا(ع) از سال 83 شروع شده است.

مجری طرح بهسازی شبکه های اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) گفت: طرح فوق در مساحت بیش از 262 هکتار و با استفاده از مدرنترین امکانات برق رسانی روز دنیا مانند لامپهای متال هالیت سفید مایل به آبی به جای لامپهای سدیمی زرد اجرا خواهد شد.

لکزیان با اشاره به خیابانهای تحت پوشش این طرح اظهار داشت: خیابانهای آزادی، چهار راه شهدا، راه آهن، بلوار وحدت، 17 شهریور، بازار رضا، خسروی نو، فلکه بسیج، بیت المقدس، طبرسی و مقدم جز این خیابانها می باشند.

وی افزود: برای اجرایی شدن این طرح مبلغی بالغ بر 300 میلیارد ریال اختصاص یافته است که با اجرای آن تلفات برق نیز در این طرح از 13 درصد به 66/2 کاهش پیدا خواهد کرد.

این مسئول اظهار داشت: همچنین برای این طرح 320 پست 20 کیلووات و یک پست فوق توزیع پیش بینی شده است.

لکزیان در پایان خاطر نشان کرد: این طرح در طول پنج سال به بهره برداری خواهد رسید و بافت فرسوده حرم مطهر رضوی تا افق 1416 مشکل تامین روشنایی نخواهد داشت.

