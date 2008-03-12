توان علمی هیئتهای ورزشی باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پریچهره ظهر چهارشنبه در مجمع عمومی هیئت وزنه برداری مازندران در ساری افزود: مربیان ورزشی باید با نگاه عالمانه و توسعه ورزش به صورت علمی در استان تلاش بیشتری کنند.

وی خاطر نشان کرد: ورزش مازندران در برخی رشته ها قائم به شخص نیست و در واقع ورزشکاری که در رشته مورد نظر خود دارای بار علمی و تخصصی بالائی باشد می تواند توسعه ورزش خاص خود را در استان به همراه داشته باشد.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با اشاره به اینکه هیئتهای ورزشی استان باید از مسائل سنتی و قدیمی به سمت علمی و به روز روی آورند، تصریح کرد: متاسفانه در برخی هیئتهای ورزشی جناج بندی و سیاسی کاری بدنه آن رشته را با اختلالاتی مواجه کرده است.

پریچهره با بیان اینکه مدیریت در ورزش مازندران نیاز به علم بالایی است، اذعان داشت: برای توسعه ورزش استان باید دوید.

به گفته وی، ورزش وزنه برداری با توسعه روز افزونی که در ارتقاء پهلوانی و قهرمانی خود دارد در واقع زنگ خطری برای رشته مادر استان کشتی شده است.

این مسئول با تاکید بر جذب اسپانسرهای ورزشی در استان از جذب اسپانسر و تقاضا برای سرمایه گذاری در رشته دو و میدانی در مازندران خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه دوستداران ورزش مازندران باید تنگناهای موجود در مدیریت ورزش استان را به مسئولین ورزشی استان گوشزد کنند، تاکید کرد که مربیان ورزشی و ورزشکاران باید احترام ویژه به پیشکسوتان داشته باشند.

پریچهره با بیان اینکه سال آینده سال توسعه اخلاق و فرهنگ در سازمان تربیت بدنی نام گرفته شده است، اذعان داشت: برنامه ریزی های اصولی برای توسعه ورزش های قهرمانی در مازندران در طول سال آینده صورت خواهد گرفت.

معاون فنی و ورزشی اداره کل تربیت بدنی مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 60 درصد امتیازات ارزشیابی تربیت بدنی مازندران توسط هیئت وزنه برداری کسب شده است خاطر نشان کرد: انتظار داریم رتبه رشته وزنه برداری مازندران در مرتبه اول تا سوم باشد.

مجید پاشنا افزود: رئیس هئیت باید بر اساس تقویم سالانه برنامه ریزی کرده و افق توسعه هیئت خود را بر اساس چشم انداز چهار ساله تدوین کند.