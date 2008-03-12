موافقت مردم با محدودیت تبلیغات انتخاباتی/ مطبوعات ، فردا حق چاپ مطالب کاندیداها را ندارند

علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در این دوره ، تبلیغات انتخابات از سقف به عمق کشیده شده است.

وی با بیان اینکه طبق قانون انتخابات، تبلیغات داوطلبان از ساعت 8 صبح فردا ممنوع خواهد شد، گفت: از صبح فردا مطبوعات نیز حق چاپ مطالب مربوط به نامزدهای انتخاباتی را ندارند.

معاون وزیر کشور ادامه داد: با محدودیت تبلیغات انتخابات، مشکلات و تخلفات محدودی پیش آمد که بخشی از آن به نا آشنایی داوطلبان با مفاد قانون جدید بازمی گشت اما بخش عمده ای از هواداران و نامزدهای انتخابات مجلس هشتم این مفاد قانونی را رعایت کردند.

افشار درباره میزان و نحوه برخورد با سایر تخلفات انتخاباتی نیز گفت: ارزیابی میزان تخلفات انتخاباتی در این دوره نسبت به دروه های گذشته خیلی زود است اما با تخلفاتی در این دوره مواجه بودیم و حتی تخلفاتی در حوزه بازرسان نیز مشاهده شده است.

رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به پایان مهلت تبلیغات انتخابات مجلس هشتم، اظهار امیدواری کرد، مردم از فرصت باقی مانده برای شناختن نامزدهای انتخابات 24 اسفند حداکثر استفاده را بکنند هرچند که کار سختی است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره احتمال افزایش تعداد صندوقها در انتخابات 24 اسفند گفت: تعداد صندوقهایی که اعلام شده اضافه نخواهد شد زیرا این آمار بر اساس درخواست هیئت های اجرایی تعیین شده است.