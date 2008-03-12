نوزدهمین سمینار ملی جبر کشور در سمنان آغاز شد

دبیر علمی سمینار ملی جبر در دانشگاه سمنان صبح امروز حاشیه آیین برگزاری این سمینار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۲۵‬مقاله از سوی دانشجویان و استادان ریاضی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به این سمینار رسیده است.

ناهید اشرفی افزود: در مدت دو روز برپایی این سمینار 49 در غالب سخنرانی و 31مقاله در غالب پوستر ارائه می شود که هیئت علمی سمینار ‪ ۸۰ ‬ مقاله را برای طرح در جلسات دو روزه این سمینار پذیرفته است.

به گفته وی، مقالات ارائه شده در گروه‌های اصلی بحث نظریه‌های حلقه و مدول‌ها، نظریه گروه‌ها، ابرساختارها و ابرجبرها و کتی‌گوری‌های و اسن‌عمل‌ها ارائه شده است و این تعداد نسبت به تعداد مقالات ارائه شده به سمینار قبلی که ‪ ۸۰‬مقاله بوده است از رشد بالایی برخوردار است .