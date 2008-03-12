۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۳

نوزدهمین سمینار ملی جبر کشور در سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: نوزدهمین سمینار ملی جبر کشور به مدت دو روز در سمنان آغاز شد.

دبیر علمی سمینار ملی جبر در دانشگاه سمنان صبح امروز حاشیه آیین برگزاری این سمینار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۲۵‬مقاله از سوی دانشجویان و استادان ریاضی دانشگاه‌ها و مراکز علمی به این سمینار رسیده است.

ناهید اشرفی افزود: در مدت دو روز برپایی این سمینار 49 در غالب سخنرانی و 31مقاله در غالب پوستر ارائه می شود که هیئت علمی سمینار ۸۰مقاله را برای طرح در جلسات دو روزه این سمینار پذیرفته است.

به گفته وی، مقالات ارائه شده در گروه‌های اصلی بحث نظریه‌های حلقه و مدول‌ها، نظریه گروه‌ها، ابرساختارها و ابرجبرها و کتی‌گوری‌های و اسن‌عمل‌ها ارائه شده است و این تعداد نسبت به تعداد مقالات ارائه شده به سمینار قبلی که۸۰‬مقاله بوده است از رشد بالایی برخوردار است.

اشرفی خاطرنشان کرد: هجدهمین سمینار ملی جبر در شهرستان دامغان استان سمنان برگزار شده بود.

