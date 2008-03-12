مدارس سبز طراحی و اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، با امضای تفاهم نامه 10 ساله بین وزارت آموزش و پرورش و سازمان حفاظت از محیط زیست مدارس سبز طراحی و اجرا خواهد شد.

دکترعلیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در مراسم امضای تفاهم نامه با سازمان حفاظت از محیط زیست که با حضور دکتر فاطمه واعظ جوادی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و تنی چند از معاونان دو نهاد در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد ، گفت: به دنبال این هستیم که محتوای کتب درسی را با توجه به مسائل زیست محیطی تغییر دهیم و در فرایند آموزش و پرورش توجه به محیط زیست را به عنوان یک اصل تربیتی نهادینه کنیم.

وی سازمان دهی دانش آموزان برای پیشگیری از آلودگی محیط زیست و مشارکت درحفاظت آن با همکاری محیط زیست را از جمله تعهدات وزارت آموزش و پرورش در این تفاهم نامه برشمرد و گفت: برنامه ریزی جهت آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان و معلمان با پدیده های زیست محیطی از طریق برگزاری اردوها، کلاس های آمادگی و توجیهی و جشنواره ها با همکاری سازمان حفاظت از محیط زیست در این تفاهم نامه مورد توجه قرار گرفته است.

علی احمدی، توجه کافی به آموزش محیط زیست با رویکرد آموزه های اسلامی - ملی، تولید محصولات آموزشی مناسب در حوزه آموزش های رسمی و غیر رسمی مرتبط با وزارت آموزش و پرورش و تهیه مجموعه های درسی و کمک آموزشی به منظور ارائه آموزش های زیست محیطی مبتنی بر یافته های پژوهشی را از دیگر مصوبات این تفاهم نامه خواند.

بنا براین گزارش، فراهم ساختن امکان بازدید رایگان گروه های دانش آموزی و معلمان از موزه های حیات وحش و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور، جلوگیری از احداث دکل های مخابراتی و کارخانه ها در اطراف مدارس که فعالیت آنها بر اساس ضوابط استقرار برای سلامتی دانش آموزان مضر است و طراحی و مشارکت در اجرای مدرسه سبز در استان ها بر اساس مهارت های اساسی زیست محیطی از جمله تعهدات سازمان حفاظت محیط زیست در این تفاهم نامه است.

برگزاری انتخابات نباید آسیبی به روند تشکیل کلاس های درس بزند

وزیر آموزش و پرورش در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران طی سخنانی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برگزاری انتخابات نباید آسیبی از نظر آموزشی به مدارس وارد کند ، خاطر نشان کرد: از مسئولان خواسته ایم در مدارسی که شعب اخذ رای هستند هر چه سریع تر کار شمارش آرا انجام شود.

علی احمدی افزود: چون در شهر تهران کار شمارش آرا طولانی تر می شود درخواست کرده ایم شمارش آرا از مدارس به جای دیگری منتقل شود.