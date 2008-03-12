مهار قیمت خودرو با افزایش تولید/ تولید فولاد خام به حدود 15 میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر محرابیان امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد قیمت خودروها در سال آینده، گفت: نرخ خودرو درطول 5 ، 6 سال گذشته تقریبا ثابت بوده است و با وجود افزایش شدید برخی مواد اولیه در دنیا تلاش کردیم که نرخ خودرو را ثابت نگه داریم.

وزیر صنایع و معادن افزود: در روزهای اخیر با توجه به افزایش تقاضای خرید، ممکن است قیمت یک مقدار افزایش یافته باشد که تمام تلاش ما این بوده که با افزایش تولید قیمت را کنترل نماییم.

وی درمورد برنامه های سال آینده وزارت صنایع و معادن اظهار داشت: طرحهای عظیمی برای افتتاح آماده کرده ایم و پیش بینی شده که سال آینده ظرفیت تولید فولاد خام که هم اکنون حدود 10 میلیون تن است با طرحهایی که به بهره برداری می رسد به حدود 15 میلیون تن افزایش یابد که این امر بی سابقه است.

محرابیان ادامه داد: کل تولید کشور در حوزه آلومینیوم حدود 220 هزار تن در سال است و با راه اندازی طرحهای پیش بینی شده ظرفیت تولید آن به حدود 500 هزار تن خواهد رسید.

وی اظهار امیدواری کرد که تا خرداد ماه سال آینده ظرفیت تولید سیمان کشور به حدود 55 میلیون تن افزایش یابد.

وزیر صنایع و معادن ظرفیت تولید سیمان سال جاری را 40 میلیون تن اعلام کرد و افزود: وعده ما این بود که در طول 6 ماه 12 طرح سیمانی را راه اندازی کرده و ظرفیت را به حدود 50 میلیون تن برسانیم که از این تعداد طرح، 9 طرح راه اندازی شده و 3 طرح نیز در روزهای آینده راه اندازی می شود که ظرفیت پیش بینی شده برای تولید سیمان تکمیل خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد که ظرفیت تولید سیمان تا خرداد ماه سال آینده به 55 میلیون تن برسد و این در حالی است که کل مصرف سیمان در سال 85 در کشور حدود 35 میلیون تن بوده است.

محرابیان با تاکید بر نقش بنگاه های زودبازده در اقتصاد کشور، گفت: معمولا در حوزه ایجاد اشتغال هر چقدر بنگاه ها بزرگتر باشند، سرانه سرمایه گذاری برای اشتغال بیشتر است.

وی افزود: در زنجیره های پایین تولید، میزان سرمایه گذاری برای سرانه اشتغال کاهش می یابد و با سرمایه کمتر اشتغال بیشتری را می توان ایجاد کرد.