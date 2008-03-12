415 میلیارد ریال کالای قاچاق در خراسان رضوی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی مولوی حقیقی عصر امروز در آخرین جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در استانداری خراسان رضوی افزود: به واسطه پیگیری های مجدانه نیروی انتظامی و برخورد قاطع و جدی دستگاه قضایی استان در سال 86 در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توفیقات بسیار خوبی روبرو بوده ایم.

وی با ارائه گزارشی از عملکرد کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی توضیح داد: طی یازده ماه گذشته 9 جلسه با 93 مصوبه، 25 جلسه کارشناسی با 152 مصوبه و 26 جلسه شهرستانی با 131 مصوبه برگزار شده که اهم آن مبارزه جدی با قاچاق سوخت، مبارزه با قاچاق و فروش البسه مستعمل، پیگیری استقرار شعب تعزیرات حکومتی در گلوگاه های مرزی استان و مقابله قاطع با قاچاق مشروبات الکلی بوده است.

مولوی حقیقی ادامه داد: همچنین برگزاری همایش های منطقه ای و ملی، برپایی کارگاه های آموزشی در حوزه قوانین مرتبط در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تدوین و انتشار چند مجله در رابطه با قوانین مبارزه با قاچاق برای دست اندرکاران از دیگر فعالیتهای ستاد در سال جاری است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین در این مدت دو مورد انهدام کالای قاچاق به وزن 82 تن و به ارزش 5/2 میلیارد ریال را صورت گرفته است.

وی حجم کالای قاچاق در استان طی 11 ماهه اول امسال را بیش از 415 میلیارد ریال عنوان کرد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی با بیان این که سهم عمده کشفیات کالای قاچاق مربوط به نیروی انتظامی است که 72 درصد مجموع کشفیات را شامل می شود، اظهار داشت: پس از نیروی انتظامی، گمرکات خراسان رضوی با 15 درصد بیشترین آمار کشفیات را داراست.

وی از کشف 41 نوع کالای قاچاق در سال 86 تا کنون خبر داد و افزود: بیشترین کشفیات از نظر حجمی مربوط به گازوئیل، ارز و سیگار بوده است که امسال در تنوع کشفیات کالای قاچاق چهار مورد افزایش داشته ایم.

مولوی حقیقی با اعلام اینکه بیشترین افزایش در کشفیات کالا در قطعات رایانه ای و تجهیزات ماهواره ای بوده است، گفت: در حال حاضر از هیچ یک از معابر غیر رسمی استان ورود کالای قاچاق نداریم.

وی عنوان کرد: چهار درصد ورود کالای قاچاق به استان از طرف زاهدان و زابل است که بیشتر پارچه، برنج، قطعات رایانه، لوازم آرایشی و بهداشتی، دارو و البسه مستعمل را شامل می شود.

مولوی ادامه داد: حدود 40 درصد کالاهای قاچاق که اغلب اجناس گرانبهاست از تهران و کرج و 10 درصد دیگر کالاهای قاچاق که مربوط به مشروبات الکلی است از غرب کشور به سمت خراسان رضوی قاچاق می شود.