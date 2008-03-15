به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب توسط ابوالفضل محترمی نوشته و تصویرگری شده است. کتاب در قالب طنز به نحوه استقبال تماشاگران از این بازی، وضعیت آنها در ورزشگاه آزادی تهران، بازی دو تیم و شیوه رویارویی شان در این دیدار ورزشی به عنوان یکی از دربی های فوتبال جهان می پردازد.

این کتاب امروز در 50 هزار نسخه و با بهای 200 تومان در 10 ایستگاه متروی تهران توزیع می شود و بر اساس اعلام اداره امور کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران - تولیدکننده اثر - در صورت نیاز چند روز پیش از دیدار دو تیم در 15 فروردین ماه سال آتی در شمارگانی وسیع تر تجدیدچاپ می شود.

مجموعه "بهارانه" نیز عنوان یکی دیگر از کتابهای مترو است که از امروز 25 اسفند در همان شمارگان و بها در 10 ایستگاه مترو توزیع می شود.

این کتاب مصور که ویژه نامه ای است برای بهار و نوروز، با اندک تفاوتی با سایر کتابهای مترو توسط سه تن از نویسندگان با نامهای علی درخشی، ساسان خادم و ابوالفضل محترمی تدوین شده است و به تاریخچه نوروز و احادیث مربوط به آن می پردازد.

"تو پیامبر خدایی من جبرئیل هستم" هم عنوان کتابی است از کوروش علیانی که نوید شریفی کار تصویرگری آن را انجام داده و از اواخر هفته پیش در 10 ایستگاه متروی تهران توزیع شد. این کتاب به زندگی پیامبر اسلام (ص) پرداخته است.