جنبش دانش آموزی در پی تحقق مشارکت حداکثری در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی فخریان دبیر کل اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در تحلیل شرایط ویژه انتخابات 24 اسفند ماه با بیان این مطلب گفت: در انتخابات گذشته قریب به 4 میلیون دانش آموز شرکت داشته اند که اکنون تعداد این افراد به حکم قانون و با افزایش سن انتخابات به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است.

وی با اشاره به اینکه دانش آموزان در تحلیل شرایط کنونی نباید دچار تردید و ابهام شوند اظهار داشت: دانش آموزان اگر چه نقش مستقیمی در این مورد ندارند اما می توانند در تحلیل عینی شرایط، در تبیین شاخص های ارائه شده از سوی مقام معظم رهبری در ترسیم نقشه آینده کشور نقش عظیمی به عهده بگیرند و با ارتباط قوی با خانواده و گروه همسالان در تبیین سیاسی انتخابات و ایجاد هشیاری و آگاهی بیشتر در میان همسالان خود و در توده های جامعه بسیار موثر و کارآمد باشند.

فخریان با بیان اینکه آگاهی دانش آموزان در انتخابات برابر با آگاهی و حضور خانواده ها وهمسالان آنها نیز است، خاطر نشان کرد: از این نظر و با توجه به تعداد رای جامعه دانش آموزی آنها مورد توجه اند و هر چه فضای انصاف، واقع بینی، رعایت اصولی اخلاقی و ملاحظات مصالح ملی در کشور در حین تبلیغات انتخاباتی رعایت شود نه تنها دانش آموزان انتخاباتی آگاهانه دارند بلکه خانواده وهمسالان آنها نیز با آگاهی بیشتری رای می دهند.

به گفته وی، دانش آموزان باید توجه داشته باشند که دشمنان با تبلیغات وسیع سیاسی خود قصد دارند تا این انتخابات را که درواقع حیثیت نظام جمهوری اسلامی است کم رنگ نشان داده و در جهت تضعیف آن هیاهو به راه اندازند. دانش آموزان با دید وسیع و گسترده خود می توانند این ترفند دشمن را نیز خنثی نموده و همچنین گذشته پر افتخار خود در نقش آفرینی عرصه های انقلاب اسلامی بی نظیر و یا کم نظیر باشند.

وی گفت: اکنون مصالح ملی وکشور ومنافع عمومی جامعه ما مطرح است و لازم است که دانش آموزان با شور و شعور انقلابی خود در صحنه باشند و با ترغیب و تاکید بر حضوری سبز و گسترده جامعه را به دستیابی به مطلوبات نظام یاری رسانند.

فخریان در خاتمه تصریح کرد: در برنامه های اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان به هیچ وجه کاندیدای جناح ها برای رای دادن معرفی و توصیه نمی شوند بلکه هدف تحقق استراتژی مشارکت حداکثری مردم در انتخابات است.