نیروهای ابومازن در گذرگاههای نوار غزه مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه به نقل از منابع فلسطینی که اشاره ای به نام آنها نکرده مدعی شد : حماس و اسرائیل با پیشنهاد مصر مبنی بر اینکه نیروهای گارد "ابومازن" در گذرگاه های "کارنی"، "سوفا" و "کرم شلعوم" محلی که از طریق آن کالاها بین مصر و اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) مبادله می شود و همچنین گذرگاه "ایریز" مستقر شوند، موافقت کرده اند.

بر اساس این توافق مورد ادعا، نیروهای ابومازن در گذرگاه رفح که مصر و سینا را به غزه متصل می کنند مستقر می شوند.

به نوشته این روزنامه، این توافق بر اساس توافقنامه سال 2005 که بین رژیم صهیونیستی، تشکیلات خودگردان و آمریکا تنظیم شده بود و بر استقرار نیروهای تشکیلات خودگردان در گذرگاه ها تاکید داشت، به دست آمده است.

از سوی دیگر، در حالی که گروههای فلسطینی و برخی مقامهای رژیم صهیونیستی هر گونه توافقی را میان خود مبنی بر برقراری آتش بس رد می کنند، روز گذشته یک مقام وزارت جنگ این رژیم جعلی اعلام کرد در صورتی که جنبش حماس حملات موشکی خود را متوقف کند؛ تل آویو نیز از حملات جدید خود به نوار غزه خودداری می کند.