آثار هنرمندان تجسمی سمنان کتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "نقطه یک" گزیده ای شامل 64 اثر با موضوع قصص قرآنی است که از10 هنرمند با تکنیک اکولین، اکرولیک، و دیجیتال دراین کتاب گردآوری شده است.

در این کتاب آثاری از سحر غفاری، مهدی عزالدین، مهسا فریدنیا و ...به علاقمندان ارائه شده است.

این هنرمندان پیش از این در جشنواره پرتو حسن تقدیرشدند و آثارشان درموزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش گذاشته شد .

نقطه یک به کوشش حوزه هنری استان سمنان توسط غلامرضا سماوی گردآوری و در 2000 صفحه به چاپ رسیده است.

جلدهای بعدی این مجموعه در دست تدوین است و در سال آتی منتشر خواهد شد.