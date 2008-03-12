34 پروژه حجمی در فضاهای عمومی مشهد نصب می شود

سید محمد صادق مرکبی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امسال با توجه به تقارن بهار طبیعت و بهار ربیع الاول، ورود پنج میلیون مسافر نوروزی به مشهد پیش بینی می شود.

وی تصریح کرد: بر همین اساس شهرداری در بخش مدیریت امور هنری شهر به منظور فراهم آوردن شرایط لازم برای ثبت خاطره ای ماندگار و ایجاد روحیه نشاط در شهروندان و زائران بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج امام رضا(ع)، ستاد ویژه استقبال از بهار را در شهرداری مرکز راه اندازی کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: ستاد استقبال از بهار پس از تشکیل جلسات متعدد کارشناسی با حضور اصحاب فرهنگ و هنر در نهایت اجرای 50 برنامه متنوع و بدیع فرهنگی و هنری را به منظور زیباسازی میدانها، پارکها، خیابانها و فضای عمومی شهر مشهد تصویب و در دستور کار مناطق 13 گانه شهرداری قرار داده است.

مرکبی اظهار داشت: اجرا و نصب 34 پروژه حجمی توسط هنرمندان در 34 نقطه سطح شهر، طراحی و نصب بیش از پنج هزار پرده و بنر رنگی مزین به بیانات امام رضا(ع)، مقام معظم رهبری و اشعار بهاری در میدانها و خیابانهای اصلی شهر و برپایی نمایشگاه یکصد اثر هنری هنرمندان در میدان تلویزیون از دیگر اقدامات شهرداری برای استقبال شایسته از نوروز است.