سکولار شدن کشورهای دارای هویت دینی غیرممکن است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حجت الاسلام خاموشی ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان گیلان اظهار داشت : هم اکنون سالهاست آمریکا در اطراف کشور ما خیمه زده و نمی تواند به ایران حمله کنند زیرا آمریکا می خواهد با توپ و تانک به فکر و خاستگاه هویت دینی ما نبرد داشته باشد و این شدنی نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور تاکید کرد : مسئله ترس آمریکا از درون این هویت دینی و ایرانی ما نشر و نمو پیدا کرده زیرا بعد از 1400 سال پرچم ولایتمداری سیاسی در جامعه ایران بلند شده است.

دکتر خاموشی هویت ایرانی را یک هویت فراملی دانست و افزود : تلاش برای سکولار شدن جوامعی از قبیل ایران بیهوده است زیرا باورها و اعتقادات دینی در ملتهایی نظیر ایران ریشه در جان انسانها دارد.

وی به عناصر اصلی هویت و خاستگاه دینی اشاره کرد و گفت : بحث انتظار و منجی یکی از عناصر مهم و ریشه دار در هویت دینی ماست و دارای هویت و شناسنامه است.

دکتر خاموشی اعتقاد به خاتمیت رسول (ص) و توجه به اینکه اسلام دینی فردگرا نیست بلکه اجتماعی است، گفت : علاوه بر بحث اعتقاد به خاتمیت رسول اسلام و ولایت مداری امامان معصوم (ع) بحثی که خاستگاه هویت ما را شکل می دهد مسئله مقبولیت ولایت فقیه است.

وی اعتقاد به تاثیر دین در اجتماع را دیگر عناصر ریشه ای هویت دینی دانست و افزود : در طول انقلاب 100 برابر دو حکومت پادشاهی به شاخصه ها و توسعه زیر ساختهای کشور عمل شده که همه اینها به برکت دخالت عنصر دین در عرصه سیاست است.

حجت الاسلام خاموشی تاکید کرد : ایران اسلامی با تفکر ناب محمدی (ص)در مقابل تمامیت دنیا ایستاده است و بر این ایستادگی پایمردی می کند.

وی با اشاره به اینکه این ایستادگی، فیزیکی و خشن نیست، تصریح کرد : ایران اسلامی در برابر تمامی فکر و بنیادهای اندیشه پایداری کرده و با دخالت دادن روحانیت اصیل با اندیشه ناب اسلامی با تکیه بر پشتوانه دینی، این اندیشه را در دنیا عرضه و بسط می دهد.