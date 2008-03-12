جابجایی بیش از یک میلیون مسافر آذربایجان غربی در ایام نوروز

علی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به افزایش رغبت مردم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی که در پی سهمیه بندی بنزین رخ داده گفت: پیش بینی می شود در نوروز سال 87 یک میلیون و 200 هزار نفر توسط ناوگان حمل و نقل استان جابجا شوند.
وی ادامه داد: برای جابجایی مردم در نوروز 87 حدود دو هزار و 300 دستگاه وسیله نقلیه عمومی در نظر گرفته شده که این میزان نسبت به سال گذشته بیش از 300 دستگاه افزایش یافته است.
وی پیش فروش بلیت، راه اندازی سایت فروش بلیط اینترنتی، افزایش تعداد سرویس و به کارگیری اتوبوس های ویژه در مسیرهای داخل استان، تقویت کنترل نامحسوس با ایجاد دوربین های سرعت سنج سیار را از جمله تدابیر حمل و نقل پایانه های آذربایجان عربی در نوروز 87 عنوان کرد.
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