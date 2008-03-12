تایید پروازهای چارتر دفاتر خدمات مسافرتی در صورت ارائه مدارک به سازمان گردشگری

به گزارش خبرگزاری مهر، نظر به اینکه برخی از دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرتی در آگهی‌های خود درجراید سهمیه ‌ای خاص از پرواز را( به صورت چارتر کلی و یا سهمیه صندلی چارتر) برای جذب مسافر اعلام کنند، جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی، دفاتر مذکور موظف هستند قبل از اقدام به درج آگهی ضمن ارائه مدارک اعم از قرار داد با شرکت هواپیمایی حمل کننده و مجوزهای پروازی از سوی هواپیمایی کشوری نسبت به تایید مراتب آگهی خود اقدام کنند.

بدیهی است، در صورت مشاهده هر گونه آگهی فاقد شرایط اعلام شده ، از فعالیت دفاتر مختلف جلوگیری به عمل خواهد آمد.