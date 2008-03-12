گزارشهای ستاد خبری سازمان بازرگانی خراسان رضوی سه برابر شد

هاشم جهان نوش ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تعداد گزارشهای ارسالی به ستاد خبری سازمان بازرگانی از تاریخ یازدهم تا هجدهم اسفند هزار و 214 گزارش است که 80 درصد آن تلفنی، 10 درصد کتبی و 10 درصد دیگر حضوری است.

وی با اشاره به اینکه 36 درصد نتیجه این گزارشها به متخلف شناخته شدن واحد صنفی منجر شده است، افزود: در 55 درصد از این گزارشها واحدهای صنفی متخلف شناخته شدند و 9 درصد دیگر گزارشها در حال بررسی است.

جهان نوش با اشاره به افزایش مشارکت مردم در طرح تنظیم بازار افزود: تعداد ناظران افتخاری و ناظران کمیسیون نظارت در طرح نظارتی ویژه نوروز 87 چهار برابر طرحهای سالهای قبل شده است.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان بازر گانی خراسان رضوی هم در گفتگو با مهر با اشاره به استقرار چهار پایگاه ویژه طرح نظارتی نوروز 87 اظهارداشت: با مستقر شدن این پایگاهها از یازدهم اسفند در سطح شهر مشهد در 9 روز گذشته هشت هزار و 183 بازرسی از واحدهای صنفی استان اجرا شده است.

ناصر شعربافیان اذعان داشت: بازرسان سازمان بازرگانی در جریان بازرسی اقدام به تذکر شفاهی به برخی از افراد صنفی به منظور رعایت الزامات قانونی کرده اند و تاکنون در این زمینه تعداد 741 پرونده تخلف واحدهای صنفی هم تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی ارجاع داده شده است.

وی یادآور شد: در 9 روز گذشته تعداد 903 بازرسی از اصناف، سرد خانه ها، انبارها و مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار انجام شده که در مجموع منجر به تنظیم 59 پرونده تخلف به ارزش هشت میلیون و 355 هزار و 990 ریال شده است.