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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۲۰:۴۴

گزارشهای ستاد خبری سازمان بازرگانی خراسان رضوی سه برابر شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره مشارکت های مردمی و رسیدگی به شکایات سازمان بازرگانی خراسان رضوی از افزایش سه برابری گزارشهای ستاد خبری در هفته اخیر نسبت به هفته قبل از آن در این استان خبر داد.

هاشم جهان نوش ظهر در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: تعداد گزارشهای ارسالی به ستاد خبری سازمان بازرگانی از تاریخ یازدهم تا هجدهم اسفند هزار و 214 گزارش است که 80 درصد آن تلفنی، 10 درصد کتبی و 10 درصد دیگر حضوری است.

وی با اشاره به اینکه 36 درصد نتیجه این گزارشها به متخلف شناخته شدن واحد صنفی منجر شده است، افزود: در 55 درصد از این گزارشها واحدهای صنفی متخلف شناخته شدند و 9 درصد دیگر گزارشها در حال بررسی است.

جهان نوش با اشاره به افزایش مشارکت مردم در طرح تنظیم بازار افزود: تعداد ناظران افتخاری و ناظران کمیسیون نظارت در طرح نظارتی ویژه نوروز 87 چهار برابر طرحهای سالهای قبل شده است.

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان بازر گانی خراسان رضوی هم در گفتگو با مهر با اشاره به استقرار چهار پایگاه ویژه طرح نظارتی نوروز 87 اظهارداشت: با مستقر شدن این پایگاهها از یازدهم اسفند در سطح شهر مشهد در 9 روز گذشته هشت هزار و 183 بازرسی از واحدهای صنفی استان اجرا شده است.

ناصر شعربافیان اذعان داشت: بازرسان سازمان بازرگانی در جریان بازرسی اقدام به تذکر شفاهی به برخی از افراد صنفی به منظور رعایت الزامات قانونی کرده اند و تاکنون در این زمینه تعداد 741 پرونده تخلف واحدهای صنفی هم تنظیم و برای سیر مراحل قانونی به هیئتهای رسیدگی به تخلفات صنفی ارجاع داده شده است.

وی یادآور شد: در 9 روز گذشته تعداد 903 بازرسی از اصناف، سرد خانه ها، انبارها و مراکز عرضه مستقیم میوه و تره بار انجام شده که در مجموع منجر به تنظیم 59 پرونده تخلف به ارزش هشت میلیون و 355 هزار و 990 ریال شده است. 

کد مطلب 653536

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