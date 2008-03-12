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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۴۸

دکتر نصر:

انسان متجدد اهمیت معنوی طبیعت را فراموش کرده است

انسان متجدد اهمیت معنوی طبیعت را فراموش کرده است

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن گفت: بشر دوران متجدد اهمیت معنوی محیط زیست و طبیعت را به فراموشی سپرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین نصر استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن، در نشست " تعامل معنوی صلح و دوستی در جهان اسلام" که دیروز در لندن برگزار شد با اشاره به اینکه مقام طبیعت در ادیان مختلف و از جمله ادیان ابراهیمی از اهمیت والایی برخوردار است، گفت : بشر امروزی به خاطر بی اعتنایی به مقام قدسی طبیعت و هتک حرمت آن دچار خسران شده است.

نصر همچنین با اشاره به اینکه تکیه بر اخلاقیات و اصول اخلاقی برای رهایی از بحران محیط زیست به تنهایی کافی نیست، گفت : رهنمودهای جهانشمول مبتنی بر نگرش عرفانی برای نجات محیط زیست نیز قابل ارائه است.

استاد مطالعات اسلامی دانشگاه جرج واشنگتن در بخش دیگری از سخنانش بحران موجود محیط زیست را تجلی بحران درونی انسان تجدد زده تعبیر کرد که با نام دنیا عالم ملکوت را به فراموشی سپرده است.

وی همچنین معتقد است طبیعت می بایست مورد بازشناسی قرار گیرد. چرا که پس از چندین قرن افول فزاینده اهمیت معنوی و دینی طبیعت در غرب و غفلت محافل فکری مهم مسیحیت از نظام طبیعت، طی دو سه دهه اخیر بسیاری از متکلمین مسیحی بسیار به طبیعت علاقمند شده اند. متأسفانه تنها عواقب فاجعه بار بحران محیط زیست و تهدید کل بافت حیات موجب شده توجه تفکر دینی در غرب عمیقا به اهمیت دینی نظام طبیعت و ضرورت احیاء الهیاتی که به مسئله آفرینش و رستگاری بشر می پردازد، جلب شود.

کد مطلب 653538

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