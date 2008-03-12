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۲۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

راه اندازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی در مشهد

راه اندازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی در مشهد

وزارت بهداشت با تأسیس مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای گسترش با ایجاد این مرکز تحقیقاتی در مشهد موافقت کرد.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت با تأسیس این مرکز موافقت قطعی به عمل آورده است.

کد مطلب 653542

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