راه اندازی مرکز تحقیقات دندانپزشکی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه شورای گسترش با ایجاد این مرکز تحقیقاتی در مشهد موافقت کرد.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت با تأسیس این مرکز موافقت قطعی به عمل آورده است.